Rally-Raid Portugal, SS2, Km 194: Seth Quintero lidera, Sébastien Loeb a 2 segundos
Ao quilómetro 194 do segundo Setor Seletivo do Rali Raid Portugal, Seth Quintero e Andrew Short (Toyota Hilux GR/Toyota Gazoo Racing W2RC) assumem a liderança virtual da prova, com uma vantagem de dois segundos sobre Sébastien Loeb e E. Boulanger (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders). Guy Botterill e Oriol Mena (Toyota Hilux GR/Toyota Gazoo Racing SA) seguem em terceiro, a 35 segundos da frente.
Abrir a pista tem sido um desafio para João Ferreira e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux GR/Toyota Gazoo Racing SA), que neste momento ocupam o quarto lugar, a 1 minuto e 45 segundos. Lucas Moraes e Dennis Zenz (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) estão a mais 32 segundos.
Yazeed Alrajhi e Timo Gottschalk (Toyota Hilux GR/Overdrive Racing) são sextos, à frente de Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders), que hoje já recuperaram duas posições na classificação geral virtual.
Na categoria Challenger, Ricardo Porém e Nuno Sousa (Kaizen S1) da Cattiva Sport consolidaram a sua liderança, com uma vantagem de 4 minutos e 52 segundos sobre M. Van Den Brink e B. Van Heun (Taurus T3 Max) da Daklapack Rallysport. Paul Spierings e Mark Solomons (Taurus Evo Max Rebellion Spierings) ocupam o terceiro lugar, a 8 minutos e 34 segundos.
Nos SSV, Luís Cidade e Valter Cardoso (Can-Am Maverick R/South Racing Can-Am) aumentaram a sua vantagem de quatro para 23 segundos sobre L. Portela Morais e David Megre (Polaris RZR Pro R/BP Ultimate Adventure Team). Miguel Barbosa e Joel Lutas (Polaris RZR Pro R/BP Ultimate Adventure Team) cederam terreno, estando agora a 2 minutos e 55 segundos da frente, na classificação virtual.
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