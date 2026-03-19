Rally Raid Portugal, SS2 (Grândola-Badajoz): o que esperar do dia

A alvorada em Grândola lança o mote para a etapa mais longa da semana: 548 quilómetros de pura superação entre Portugal e Espanha. O resumo do dia foca-se na travessia transfronteiriça rumo a Badajoz, num dia em que os portugueses podem voltar a brilhar, pois muitos dos terrenos ser-lhes-ão altamente familiares, especialmente para os que já fizeram muitas vezes a Baja de Portalegre.

João Ferreira, Ricardo Porém e Luis Cidade partem na frente fruto das suas classificações de ontem, e com os estado dos pisos devido à muita chuva não será de admirar que por aí continuem, embora possa haver zonas mais secas, que darão vantagem a quem vem mais atrás pois terá trajetórias definidas. Muitos dos números de hoje dependerá disso. Nasser Al-Attiyah, com o nono lugar que ocupa, é um bom exemplo disso, pois com a sua ordem de partida pode aproveitar para ‘caçar’ os líderes, mas também há que lembrar da resiliência das Toyota Hilux que tentam recuperar algum do tempo perdido na lama.

Orlando Romana, diretor do evento lança o aviso: o terreno é traiçoeiro, alternando areia firme com pedras soltas e passagens de água que testam a mecânica. Ao cruzar a fronteira, a paisagem transforma-se numa montanha russa de 30 quilómetros antes de mergulhar nas planuras agrícolas espanholas, onde o solo exige uma condução radicalmente diferente. Badajoz aguarda como terra de conquista, um cenário histórico onde ‘feras’ como João Ferreira e Lucas Moraes já sentiram o sabor da glória e onde hoje procuram repetir o feito.

No retrovisor da liderança, Al-Attiyah pode sorrir com a estratégia; livre da ingrata tarefa de abrir pista, o piloto da Dacia tem agora as referências de travagem dos rivais para lançar o seu ataque. Enquanto isso, as Hilux de Lategan e Variawa partem do fundo do pelotão, e tentam uma recuperação épica contra o cronómetro. A tensão sobe com Mathieu Serradori, o francês que vê no abandono da Ford a porta aberta para o pódio mundial, colado aos escapes dos mais rápidos. No horizonte, Lucas Moraes e Marcos Baumgart encontram nas pistas portuguesas o reflexo do seu Brasil natal, pilotando com a confiança de quem corre em casa, decidido a transformar os seus Dacia e Toyota Hilux SVR em trunfos rumo ao pódio em Loulé.

Seth Quintero é agora também piloto de Ralis nos EUA e por isso não se dará mal nas estreias pistas lusas, até porque está no melhor de dois mundos, tem as marcas de João Ferreira quando o terreno estiver seco, e não terá tantas dificuldades quando houver lama porque é o segundo a passar. O mesmo se aplica a Sébastien Loeb e ao ágil Dacia ‘Mudrider’ só para esta prova…

Nos Challenger, Ricardo Porém está nas suas “sete quintas” face aos fortes adversários estrangeiros, e nos SSV a luta será claramente lusa, algo que provavelmente se vai acentuar ainda mais.

Nos Stock, o trio Defender vão entreter-se sozinho na luta da classe, mas o top 20 é perfeitamente possível, pois já lá estão (Baciuska) ou não andam longe (Peterhansel).

Vamos ver o que o dia nos reserva.