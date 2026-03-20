Rally Raid Portugal, Seth Quintero: “Foi complicado rodar na frente com tanta lama, depois perdemos tempo no pó”

A dupla da Toyota Gazoo Racing W2RC Seth Quintero/Andrew Short é terceira a 53 segundos de Sébastien Loeb, após a especial mais longa e exigente da prova. Partindo para o dia na segunda posição absoluta, a 17 segundos da liderança, Seth Quintero e Andrew Short conseguiram manter-se sempre no grupo da frente, apesar de uma ordem de partida pouco favorável no lamaçal inicial. A dupla norte-americana rodou entre os seis mais rápidos desde o arranque e já ocupava lugares de pódio a meio da especial, antes de perder algum tempo na parte final com o pó de um adversário: “Foi um dia muito bom para nós. Foi um pouco complicado arrancar na frente com tanta lama, mas aceleramos quando podíamos e fizemos uma estratégia inteligente”, explicou Quintero. “Nos últimos 75 quilómetros perdemos bastante tempo com o pó, mas isso é típico deste rali e sabíamos que era um risco. Faltam três dias longos e amanhã deve ser mais rápido, por isso vamos continuar a atacar.”

FOTO Kin Marcin Red Bull Content Pool