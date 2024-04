Rally Raid Portugal, Sébastien Loeb: “especiais espetaculares (..) conhecer a prova para voltar com a Dacia”

A estreia de Sébastien Loeb com um Taurus da categoria Challenger despertou muita curiosidade no bp Ultimate Rally-Raid Portugal, mas o principal objetivo do francês era preparar a época de 2025 com a Dacia…

Contratado pela Dacia para o programa da marca do Grupo Renault no Dakar e no W2RC, Sébastien Loeb quis alinhar no bp Ultimate Rally-Raid Portugal para conhecer a prova do Automóvel Club de Portugal, já a pensar em 2025. Como o protótipo da Dacia desenvolvido pela Prodrive só será oficialmente estreado em outubro, no Rali de Marrocos, Loeb encontrou uma solução na equipa oficial da Red Bull na categoria Challenger, com o Taurus T3 Max. O protótipo construído nos Países Baixos, que ganhou o último Dakar nos Challenger com a espanhola Cristina Gutiérrez, é mais leve e mais ágil do que os T1+, mas também é cerca de 35 km/h mais lento em velocidade de ponta do que os Prodrive Hunter, os Mini JCW ou as Toyota Hilux, por exemplo.

Ainda assim, Loeb mostrou todo o seu talento natural na Etapa 2, onde foi o segundo mais rápido da especial, só atrás de Nasser Al-Attiyah. No final da etapa, Loeb e o navegador Fabian Lurquin já comandavam a categoria Challenger e estavam no top 5 da geral, mas problemas mecânicos logo na etapa seguinte, na sexta-feira, levaram-nos a perder mais de 57 minutos e qualquer hipótese de um bom resultado em Portugal e Espanha.

“Houve muita água e lama ao longo da prova e tivemos de nos adaptar a um carro diferente, de outra categoria. Mas as especiais aqui são muito boas, algumas são mesmo espetaculares. Cumprimos o objetivo de ficar a conhecer a prova para voltarmos cá para o ano com a Dacia, com outra experiência. Foi positivo”, afirmou o pluricampeão do Mundo de Ralis, que em janeiro subiu ao pódio pela quinta vez no Dakar.