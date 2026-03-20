Rally Raid Portugal, Sébastien Loeb: “diferenças muito pequenas, toda a gente está a atacar forte”

Sébastien Loeb e Édouard Boulanger (Dacia Sandriders) venceram esta quinta-feira a segunda etapa do BP Ultimate Rally-Raid Portugal, entre Grândola e Badajoz, e assumiram a liderança da classificação geral. Na etapa de 377 quilómetros cronometrados, disputada em condições de chuva, lama e pisos em rápida transformação, Loeb geriu melhor o dia e terminou com 9 segundos de vantagem sobre Guy Botterill/Oriol Mena (Toyota Gazoo Racing South Africa) e 1m04s sobre Quintero/Short, terceira equipa mais rápida do dia. Com este resultado, o francês sobe à liderança do rali, 40 segundos à frente de Botterill e 53 segundos na frente de Quintero, num pelotão compacto após quase 400 quilómetros de competição.

O francês descreveu uma especial muito variada, marcada por troços rápidos e molhados em floresta, seguidos de secções mais lentas e técnicas à medida que o piso secava. “O início foi muito misto: estava muito molhado, com muitas zonas de alta velocidade na floresta e, quando começou a ficar mais sinuoso, também passou a estar mais seco”, resumiu o piloto da Dacia Sandriders, sublinhando que o ritmo foi alto, mas sem problemas mecânicos no carro.

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Loeb admitiu também alguma incerteza sobre o impacto de abrir a estrada na etapa de sexta-feira, a mais rápida do rali, em redor de Badajoz. “Normalmente, nesta zona não é ideal abrir, porque há muito ‘limpar de estrada’, mas com chuva pode ser diferente. Não sei, vamos ver. O que é claro é que as diferenças entre os da frente são muito pequenas, toda a gente está a atacar forte”, referiu, apontando para uma luta em segundos até final.

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