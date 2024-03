Rally-Raid Portugal: Santag Racing quer dar luta aos ‘tubarões’ do W2RC

A Santag Racing Team vai apresentar-se na BP Ultimate Rally-Raid Portugal, prova que reúne os melhores pilotos mundiais ao longo da próxima semana em Portugal, pontuável para o Campeonato do Mundo de Rally-Raid e para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno(CPTT).

São seis os carros e as duplas da Santag Racing Team que vão estar na prova, com a estrutura a mudar-se para a Vila de Grândola a partir de segunda-feira, onde está montado o centro operacional, o bivouac e o onde decorre o Prólogo do evento, terceira prova do campeonato do mundo, a única na europa esta temporada: “Estamos todos focados em fazer um bom trabalho e em dar todas as condições aos nossos pilotos para lutar com brilhantismo com os melhores pilotos do Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid ao longo dos 5 dias de competição” aponta David Vieira. O Team Manager da Santag Racing acrescenta que a ambição advém “da qualidade de toda a nossa estrutura, dos nossos pilotos e da preparação que foi feita”, lembrando ainda que “estão aqui os melhores pilotos do mundo, mas os nossos pilotos estão também entre os melhores do mundo”.

A prova começa com os primeiros Setores Seletivos a contarem para o CPTT e também aí “temos muita ambição de todas as nossas duplas” rematou David Vieira.

Armindo Araújo e Pedro Ré, João Dias e João Miranda, Marco Pereira e Eurico Adão, Luís Cidade e Pedro Mendonça, na categoria Challenger e João Carvalho e António Carvalho, Rui Serpa e Rui Pita na categoria SSV são os pilotos da ‘Armada Santag’ que vão estar na prova, que vai juntar os melhores pilotos do mundo de Rally Raid. Também por isso antevê-se um grande espetáculo ao longo das planícies do Alentejo, Ribatejo e na Extremadura espanhola.

Grândola recebe o centro nevrálgico da prova e é dali que a competição verdadeiramente começa na manhã de quarta-feira (3 abril), com a disputa do prólogo (5 km). Da parte da tarde disputa-se o primeiro Setor Seletivo com cerca de 148 km e um outro de apenas 3 km. O CPTT tem o seu epílogo no dia de quinta-feira com o terceiro e último setor seletivo de 230km.A prova prossegue depois até domingo com mais três dias de Setores Seletivos, que totalizam cerca de 1000 km cronometrados.

Além de Grândola, também Santiago do Cacém, Abrantes, Alcácer do Sal, Almeirim, Chamusca, Coruche, Mação, Ponte de Sor, Salvaterra de Magos, Sines e Badajoz, no país vizinho são pontos de referência para a passagem da BP Ultimate Rally-Raid Portugal.