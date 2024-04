Rally Raid Portugal, Ricardo Porém: “parabéns à organização deste evento fantástico”

Ricardo Porém/Luís Marques (Can Am MMP T3 Rally Raid) terminaram o Rally Raid Portugal na quarta posição da geral dos Challenger, T3, depois duma prova que não começou da melhor forma com um 12º lugar, mas que foi melhorando significativamente. No final da etapa 2 já eram oitavos dos Challenger, subiram ao pódio provisória na etapa mais longa da prova, a terceira, que mantiveram durante a etapa espanhola, caindo para o quarto posto no último dia: “Sinto-me orgulhoso de dizer que sou português. Num derradeiro dia de prova que, desportivamente, não correu como esperávamos, resta-nos dar os parabéns à organização deste evento fantástico que nos proporcionou um pequeno Dakar, no nosso país fantástico! Acabamos com um pódio no Challenger do W2RC e um quarto lugar à geral na competição dedicada aos T3! Um agradecimento especial à MMP Competition pelo excelente carro que nos deram e ao Luís Marques pelo trabalho fantástico”, disse Ricardo Porém.