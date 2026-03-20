Rally Raid Portugal: Problema elétrico tira Nasser Al Attiyah da luta

Nasser Al Attiyah viu hoje ruir o plano de reforçar a sua liderança do Mundial de Rally-Raid com uma segunda vitória no bp Ultimate Rally-Raid Portugal, depois do triunfo em 2024, ao abandonar a etapa por um problema elétrico no Dacia Sandrider numa altura em que já se encontrava a mais de seis minutos do comando e apenas no sétimo lugar da geral.

O qatari chegou a Grândola na condição de recém‑coroado hexacampeão do Dakar e líder destacado do campeonato, com o objetivo declarado de “apertar” ainda mais o controlo sobre a classificação. Contudo, a meio do rali já rodava longe da frente, incapaz de acompanhar o ritmo imposto por Sébastien Loeb (Dacia Sandriders), Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing W2RC) e Lucas Moraes (Dacia Sandriders), precisamente o trio que ocupa agora os três primeiros lugares da geral, por esta ordem, com pouco mais de minuto e meio a separá‑los.

Com a desistência na etapa de hoje, Al Attiyah fica, no melhor cenário, limitado a regressar amanhã e no último dia apenas para tentar somar pontos de etapa, se conseguir entrar no top 5 das especiais, algo que ainda não fez em Portugal este ano. No máximo, poderá arrecadar cerca de dez pontos, o que abre a porta para que Loeb, Quintero e Moraes se aproximem perigosamente na luta pelo título.

A avaria e as dúvidas para as próximas etapas

A Dacia Sandriders identificou um problema intermitente no sistema elétrico do Sandrider como origem do abandono do campeão em título. “No carro do Nasser há um problema intermitente com o carregamento dos sistemas eléctricos”, explicou um responsável técnico da equipa. “Parece haver falsos sinais que estão a desligar o sistema e, no fim, houve tantos ‘shutdown’ que as baterias ficaram descarregadas”, disse Phillipe Dunabin, Diretor Técnico da Dacia Sandriders.

Sem energia suficiente, o Dacia acabou por ficar imobilizado na especial, obrigando a equipa a interromper a etapa e a aguardar pelo reboque da viatura para o parque de assistência. “Antes de mais, temos de investigar os componentes do carro e perceber se o problema está associado às condições deste rali. Houve muitas passagens de água, muitas poças. Talvez seja algo tão simples como água em alguns conectores eléctricos. Só vamos saber quando começarmos a desmontar e a verificar tudo de forma sistemática”, acrescentou o mesmo elemento, confirmando que a viatura “já segue a caminho” da assistência para uma análise detalhada.

Com duas etapas ainda por disputar até Loulé, o foco da Dacia passa agora por garantir a fiabilidade do carro de Al Attiyah para permitir ao qatari minimizar danos na classificação do campeonato, enquanto Loeb e Moraes mantêm a pressão na frente da prova portuguesa.