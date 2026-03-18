Rally Raid Portugal, Miguel Barbosa: “correu muito bem e sem problemas”

O bp Ultimate Adventure Team iniciou da melhor forma a sua participação no bp Ultimate Rally-Raid Portugal, alcançando dois lugares de pódio entre os SSV, segundo e terceiro, na etapa inaugural da prova organizada pelo Automóvel Clube de Portugal, pontuável para o FIA World Rally-Raid Championship.

A etapa ficou marcada pela elevada exigência do percurso, agravada pelas chuvas que se fizeram sentir e que tornaram o piso particularmente difícil, com muita lama e trilhos bastante degradados.

Aos comandos de um Polaris RZR, Miguel Barbosa, navegado por Joel Lutas, terminou a etapa no terceiro lugar entre os SSV, sendo ainda 13.º da geral dos automóveis: “Foi um primeiro dia que correu muito bem e sem problemas.

A etapa foi difícil porque o piso estava muito estragado devido aos carros que passaram à nossa frente.

Superamos a primeira jornada e agora vamos pensar no dia de amanhã.

Avizinha-se mais uma etapa difícil, com muita água e lama, por isso vamos preparar bem o carro para que amanhã possamos fazer mais uma etapa positiva”, referiu Miguel Barbosa.