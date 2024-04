Rally Raid Portugal, Maria Luís Gameiro: “recuperar do 76º da 1ª Etapa até 30º deixa-me muito orgulhosa”

Terminou em Grândola a mais importante e mais mediática prova de Todo-o-Terreno nacional dos últimos anos. O BP Ultimate Rally Raid Portugal durou nada mais nada menos que cinco dias e totalizou mais de 1000 quilómetros de Sectores Cronometrados, o que equivale,a título de exemplo, a sensivelmente três das restantes provas do Campeonato Nacional de TT, sendo que esta contou com a presença das mais badaladas estrelas da modalidade, que vieram ao nosso país disputar a terceira ronda do W2RC, o Mundial de Rally Raid.

O Team Motivo JCB esteve em evidência com a dupla Maria Luís Gameiro/José Marques a assegurar um espetacular 10º Lugar entre os concorrentes que tripulam veículos da categoria Ultimate (igual posição entre os T1+), a 30º posição da classificação Geral, com a piloto de Cascais a subir ainda ao pódio entre as senhoras.

Este é um resultado muito importante para a dupla Gameiro/Marques e representa a primeira página de um novo capítulo na carreira da equipa, que estreou nesta competição um Mini JCB T1+, veículo de topo da modalidade e que, com as cores da equipa liderada por Maria Luís Gameiro não passou de modo algum despercebido. Aliás, passou a ser habitual no parque de Assistência ter uma legião fans em busca do “carro cor-de-rosa”, com o mais variado tipo de solicitações, respondidas com habitual simpatia pela piloto que defende os títulos Português e Espanhol de Senhoras.

A última etapa contava com apenas 100 quilómetros ao cronómetro, regressando às pistas de areia, que em nada facilitaram a vida à equipa. Mas, nem este último exigente embate conseguiu beliscar a motivação e tenacidade da dupla do Mini JCW T1+, que fechou o dia com mais uma exibição consistente, mas sem corre riscos que pudessem colocar em causa o resultado já garantido.

Em jeito de balanço, e visivelmente satisfeita pelo facto de ter superado a difícil tarefa que representava a jornada organizada pelo ACP, Maria Luís Gameiro saudou em primeiro lugar “a minha equipa e todos os que diariamente me apoiam e tornam isto possível. Estou muito feliz e com a sensação do dever cumprido, mesmo com todos os azares que nos bateram à porta em cada um dos dias deste rali. Não tivemos uma única etapa ‘limpa’. Houve sempre qualquer coisa a atrapalhar a nossa performance, mas a verdade é que as corridas são isto mesmo. Tudo o que aconteceu faz parte da margem de imponderáveis que a competição encerra. Todavia, o resultado final é muito gratificante! Recuperar do 76º lugar da primeira Etapa até 30º deixa-me muito orgulhosa e confiante em relação ao que temos pela frente.”

A piloto acrescentou ainda “sinto que, estando a 100%, mais adaptada ao carro e fisicamente ainda mais apta, posso fazer mais e melhor. Era sabido que este é um carro exigente e que ‘ganhar a mão’ não seria tarefa fácil, a verdade é que estamos a trilhar esse caminho e aquilo que mostrámos este fim-de-semana é prova de que a nossa aposta foi acertada. Vamos continuar a trabalhar e a próxima ‘batalha’ é daqui a menos uma semana… em Espanha.”

Com pouco tempo para recuperar, Maria Luís Gameiro e José Marques viajam já na próxima Quinta-feira para Espanha, onde vão disputar o VI Rally TT Jaen Mar de Olivos, prova de abertura do Campeonato de Espanha de Ralis TT (12, 13 e 14 de Abril).