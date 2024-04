Rally Raid Portugal, Luís Portela Morais: “mostrámos ritmo e que o carro é bom”

Para Luís Portela Morais: “ esta não foi a corrida que gostaríamos de ter feito. Tivemos um azar logo na segunda etapa, mas nas últimas três especiais andámos sempre na frente e mostrámos que temos ritmo e que o carro é bom. Estamos muito contentes por terminar este Rally Raid que foi muito bem organizado pelo ACP. Agora vamos preparar as próximas corridas.”, revelou Luís Portela de Morais que terminou no 20º posto da classificação geral da categoria Challenger.

Luís Portela Morais, que se fez acompanhar por David Megre, entrou muito bem na corrida ao alcançar uma vitória no prólogo, mas uma série de contratempos sofridos na segunda especial da competição impediram a dupla de fazer um melhor resultado à geral. No entanto, demonstraram nesta competição uma grande consistência e andamento rápido ao assumir um segundo posto na terceira e sexta etapas e ainda uma terceira posição na quarta especial, tendo evidenciado qualidades enquanto equipa.

O bp Ultimate Adventure Team esteve em destaque na derradeira etapa da prova do Campeonato do Mundo de Rally Raid com a dupla formada por Luís Portela Morais e David Megre, aos comandos de um OT3, a alcançar o segundo lugar da classificação da categoria Challenger na sexta e última especial desta prova. A competição, que teve a chancela do Automóvel Clube de Portugal, mostrou-se demolidora para muitos dos participantes não só pela complexidade do percurso como também pela degradação dos pisos que estavam repletos de água e lama devido às intensas chuvas que se fizeram sentir um pouco por todo o país.

