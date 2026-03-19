Rally Raid Portugal, Luís Portela Morais: “Começámos com chuva e acabámos com pó…”
Luís Portela Morais, aos comandos de um Polaris RZR, navegado pelo colega de equipa David Megre, garantiu novamente o segundo lugar entre os SSV terminando ainda na 21ª posição da classificação geral absoluta. Após duas etapas Luís Portela ocupa a 14º posição da geral auto e lidera entre os SSV.
“Foi uma etapa muito disputada em que as primeiras posições estiveram separadas por escassos segundos. Consegui ser rápido, mas também poupar o carro para a etapa de amanhã. É bom estar na frente, mas ainda falta muita corrida. Queremos continuar na posição em que estamos, mas para isso precisamos de ser inteligentes. Vamos ter três etapas muito duras pela frente e nada está decidido”, salientou o piloto.
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