Rally Raid Portugal, Lucas Moraes: ritmo “quase louco” na lama…

A Dacia Sandriders colocou dois carros no top cinco da especial, com Loeb/Boulanger a vencerem e Lucas Moraes/Dennis Zenz a garantirem o quarto tempo, a pouco mais de dois minutos. O brasileiro, que foi protagonista na edição anterior do rali, admitiu ter cometido pequenos erros num dia disputado a um ritmo “quase louco” nas secções mais estreitas e enlameadas, mas mostrou-se satisfeito por concluir a etapa em posição de ataque para sexta-feira.

​“Penso que fizemos metade da etapa bastante bem, o Seb e eu íamos um-dois, e depois cometemos pequenos erros. O andamento que temos nestas condições tão sinuosas e lamacentas é, honestamente, muito elevado”, afirmou Moraes. “Por outro lado, estou contente por estarmos aqui, por termos acabado. Parabéns à nossa equipa e ao Seb e ao Édouard pela vitória de hoje. Amanhã vamos tentar novamente, sem árvores pelo caminho.”

​O próprio Moraes sublinhou que parte da leitura de jogo passa por gerir a posição de partida num rali em que abrir a estrada pode ser penalizador, sobretudo em pisos de terra e lama. “Pelo menos já não vamos a abrir, temos três carros à frente. Acho que temos andamento, só precisamos de juntar um dia perfeito”, apontou o piloto da Dacia, agradecendo o trabalho de toda a estrutura.

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