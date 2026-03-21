Rally-Raid Portugal, Lucas Moraes ‘perde’ pódio: “Foi uma etapa muito difícil para abrir”
O piloto brasileiro Lucas Moraes caiu do terceiro para o quinto lugar na classificação geral do Rally-Raid Portugal, após uma quarta etapa marcada por dificuldades na abertura da pista e um furo que forçou a troca de um pneu. A dupla da Toyota encontra-se agora a 5m02s da liderança, mantendo, contudo, o pódio ao alcance na última tirada da prova.
A responsabilidade de abrir a estrada revelou-se um obstáculo decisivo para Moraes e o seu navegador, Dennis Zenz. Ao registarem apenas o sexto melhor tempo do dia, viram-se ultrapassados na tabela geral, estando agora a cerca de um minuto da terceira posição. Apesar de uma segunda vitória consecutiva em solo luso ser improvável, a equipa mantém a ambição de chegar aos lugares de honra. A natureza do percurso e a posição de partida influenciaram o desempenho do campeão mundial, que admitiu ter sentido problemas em impor o ritmo ideal.
“Foi uma etapa muito difícil para abrir, com certeza não escolheria esta. Tivemos alguns problemas com o ritmo e foi muito difícil ler o terreno. Cometi alguns pequenos erros de condução, por isso preciso de melhorar nesse aspeto”, reconheceu Lucas Moraes.
Foco no pódio para a última etapa
Com apenas 100 quilómetros por percorrer no dia de amanhã, a estratégia da equipa passa por um ataque vindo de trás para recuperar o tempo perdido: “Amanhã ainda faltam 100 quilómetros. Vamos dar o nosso melhor vindo um pouco de trás; veremos se conseguimos atacar forte e ir em busca do pódio”, concluiu o piloto.
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