Rally Raid Portugal, Lucas Moraes: “Foi um rali incrível”

Lucas Moraes finalizou a terceira etapa do Campeonato Mundial de Rally Raid com vitória na sexta e última especial, um resultado que lhe permitiu subir ao derradeiro lugar do pódio, por troca com Carlos Sainz. O trajeto que marcou o último dia de rally foi feito em Grândola, vila portuguesa que sediou o ‘bivouac’: “Que grande luta! Em primeiro lugar, parabéns a toda a organização por ter conseguido montar esta prova. É muito importante termos o Mundial na Europa. Um pódio à geral e vitória nesta etapa são pontos importantes para o campeonato.”

“Foi um rali incrível. Foi muito bom poder participar de uma prova como esta, muito emocionante e com tanta gente acompanhando as especiais, milhares de pessoas torcendo. Ganhar o dia final foi incrível e somamos pontos importantes para o campeonato”, disse Lucas Moraes.

Para o brasileiro a prova foi uma autêntica montanha-russa. Desde o início da corrida, na última quarta-feira, os terrenos do trajeto escolhido pela organização mostraram-se um desafio até para os pilotos mais experientes. Lucas Moraes começou sua jornada na quarta-feira com um satisfatório terceiro lugar, mas o segundo dia foi mais duro para o brasileiro. Porém, na sexta-feira, que contou com o trajeto mais longo do rali, Lucas Moraes recolocou-se na disputa com mais um terceiro lugar.

No quinto dia, os pilotos enfrentaram muita lama no caminho, e Moraes foi apenas o sexto. Mas o brasileiro não se deixou abalar, conquistando a vitória da especial no último dia e deixando Portugal com o terceiro lugar no resultado geral da prova.

A próxima etapa do Mundial de Rally Raid é o Desafio Ruta 40, que acontece na Argentina entre os dias 1 e 7 de junho. Lucas Moraes é o quarto colocado na tabela do Campeonato, com 76 pontos. A liderança está nas mãos do catari Nasser Al-Attiyah, que soma 112.