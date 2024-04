Rally Raid Portugal: lista de inscritos dos autos

A impressionante lista de 169 inscritos para as provas dos automóveis, motos e quads tem concorrentes de 30 países diferentes: além Portugal, estão representados África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Bélgica, Bolívia, Botsuana, Brasil, Chéquia, Chile, Equador, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, Hungria, Índia, Israel, Itália, Líbano, Lituânia, Noruega, Países Baixos, Polónia, Qatar, Quirguistão, Seicheles e Suíça e a seguir pode ver a lista dos concorrentes FIA, dos autos.

Naquela que é a primeira prova de um campeonato Mundial de todo o terreno, ou Rally Raid se preferir, disputada em Portugal, a longa lista de 169 inscritos do bp Ultimate Rally-Raid Portugal estão concorrentes de 30 nacionalidades diferentes, todos eles já concentrados Grândola e preparados para competir nos trilhos do Alentejo, Ribatejo e Estremadura espanhola.

