Rally-Raid Portugal, João Ferreira: “Vamos ver se é desta que consigo um grande resultado”

Na antevisão da etapa portuguesa do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), João Ferreira mostrou-se motivado e consciente dos desafios que terá pela frente, numa competição que volta a reunir alguns dos maiores nomes da modalidade.

Conhecedor dos terrenos nacionais, o piloto português reconhece que esse fator pode representar uma vantagem, mas recusa assumir que será decisivo:

“Não é por ser português que vou ganhar. Claro que temos vantagem no conhecimento do terreno, mas esta já é a terceira edição para muitos dos nossos adversários aqui. Vamos ver o que conseguimos fazer. No ano passado estávamos bem classificados para que a vitória ficasse em Portugal, mas não conseguimos. Ainda assim, fizemos uma boa prova.”

Quanto às previsões meteorológicas, que apontam para possível chuva, o piloto relativiza o impacto das condições:

“Não sei se ajuda ou piora. As condições vão ser iguais para todos e, ao nível em que estamos, todos andam bem no seco ou na lama. Não acho que isso vá influenciar muito a classificação. Há pilotos muito fortes, todos com experiência em diferentes tipos de terreno. Vai ser uma luta muito equilibrada.”

Para esta terceira participação na prova portuguesa do W2RC, o objetivo passa por evoluir e, acima de tudo, lutar por um resultado de topo:

“Quero desfrutar, sem dúvida. É uma prova onde temos de melhorar ano após ano. Este é o terceiro ano e vamos ver se é desta que consigo um grande resultado.”

Com ambição e confiança no trabalho desenvolvido, João Ferreira entra na prova portuguesa determinado a discutir os lugares cimeiros perante a forte concorrência internacional.