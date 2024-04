Rally Raid Portugal, João Ferreira: Quarto lugar na geral, para já, não é mau…”

Em excelente plano esteve a dupla João Ferreira/Filipe Palmeiro. Aos comandos de um MINI JCW Rally Plus, não apenas foi a melhor equipa portuguesa, com o quarto lugar no setor seletivo, como também subiu à quarta posição da geral, a 1m46s da liderança, e ainda venceu a prova do CPTT. “Foi um dia difícil. A primeira parte da especial estava muito escorregadia e com muita lama. Depois da neutralização, na segunda parte, o piso estava mais seco e pudemos divertir-nos mais. Quarto lugar na geral, para já. Não me parece mau”, apontou o jovem piloto de Leiria, que venceu também a prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, cujas pontuações foram atribuídas no final da etapa de hoje.