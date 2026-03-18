Rally Raid Portugal: João Ferreira começa bem e vence a SS1

Português impõe-se num duelo ao segundo com Seth Quintero na abertura do bp Ultimate Rally-Raid Portugal, prova do W2RC, com Sébastien Loeb a completar um pódio de luxo na SS1, primeira tirada da prova, com arranque e chegada a Grândola.

O bp Ultimate Rally-Raid Portugal arrancou em grande com uma SS1 intensa, disputada ao segundo e com o peso adicional das novas regras de ordem de partida, que colocaram os líderes do campeonato a abrir a estrada em vez do tradicional prólogo. Nasser Al‑Attiyah / Fabian Lurquin (Dacia Sandrider) assumiram esse papel como campeões em título e vencedores do Dakar, mas cedo ficou claro que a história do dia iria ser escrita pelos Toyota Hilux, com João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux GR) a assumirem o protagonismo perante o público da casa. Numa especial rápida, com piso molhado e traiçoeiro, assistiu‑se a uma luta intensa entre Ferreira, Seth Quintero / Andrew Short (Toyota Hilux GR), Lucas Moraes / Dennis Zenz (Dacia Sandrider), Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (Dacia Sandrider), Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Hilux GR) e Yazeed Al‑Rajhi / Timo Gottschalk (Toyota Hilux GR).

Um início de especial ao segundo

João Ferreira começou cedo a marcar o ritmo, ao passar no primeiro intermédio, aos 24 km, com o melhor tempo e 2 segundos de vantagem sobre Quintero, com Moraes logo na perseguição. No segundo parcial, aos 48 km, Lucas Moraes respondeu com autoridade, saltando para a liderança, com Quintero a apenas 6 segundos, Botterill a 10 e Ferreira a 11, num top‑4 encaixado em 11 segundos que mostrava bem o equilíbrio entre os principais candidatos. Em paralelo, pilotos como Al‑Attiyah confirmavam as previsões da véspera: a chuva e o piso escorregadio tornaram a especial num exercício de gestão de risco, onde qualquer pequeno erro se poderia pagar caro.

Ferreira reage e recoloca o Hilux português na frente

A meio da tirada, aos 105 km, Ferreira voltou a carregar e recuperou a liderança da SS1, devolvendo o Toyota Hilux GR português ao topo da tabela, com Quintero e Botterill logo atrás e o top 3 a caber em menos de 30 segundos. Numa fase em que os três Hilux se destacavam, Moraes começava a ceder algum tempo, enquanto Loeb e Al‑Rajhi se mantinham dentro de margens que os deixavam plenamente na luta pela etapa. Do lado da Toyota Gazoo Racing, o dia não foi, porém, perfeito: Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Hilux GR), segundos nesta prova há seis meses, sofreram problemas mecânicos cedo na especial e perderam mais de meia hora, comprometendo logo a classificação.

Ataque final, drama na Ford e Loeb em recuperação

No último terço, a SS1 entrou em modo thriller. Aos 146 km, Seth Quintero conseguiu finalmente assumir a liderança, mas apenas com 2 segundos de margem sobre João Ferreira, enquanto Sébastien Loeb, depois de um arranque mais discreto, surgia já em terceiro a 33 segundos, fruto de um forte ataque na parte final. A Ford viveu um início de rally para esquecer, com Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Raptor) a ficarem pelo caminho com problemas de motor e Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Raptor) a pararem após uma saída de estrada; pouco depois, Laia Sanz / Maurizio Gerini (Ebro S800 XRR) também tocaram num obstáculo e ficaram imobilizados perto do local do sueco. Com todo o pelotão a entrar na fase decisiva, as diferenças continuavam curtas e qualquer detalhe podia decidir a etapa entre os candidatos ao top 5.

Vitória de João Ferreira e top 3 de luxo na SS1

Na aproximação à meta, João Ferreira voltou a subir o ritmo, num ataque bem-sucedido, fechando a SS1 com o melhor tempo de 1h30m47s e garantindo a vitória no primeiro troço da prova perante o público português. Seth Quintero terminou a 15 segundos, depois de ter liderado na fase final, enquanto Sébastien Loeb confirmou a recuperação e completou o pódio a 32 segundos, compondo um top 3 de luxo na abertura do bp Ultimate Rally-Raid Portugal. Guy Botterill e Yazeed Al‑Rajhi encerraram o top 5, todos dentro de 1m22s, num resultado que espelha bem o equilíbrio da etapa e que deixa a prova em aberto para uma semana de rally‑raid de máxima tensão no W2RC. Moraes ficou sem sexto, à frente de Al‑Attiyah (penalizado com um minuto por desrespeito aos limites de velocidade), com Mathieu Serradori /Loic Minaudier (Century CR7), Marek Goczál / Maciej Marton (Toyota Hilux Evo) e Eryk Goczál / Szymon Gospodarczyk (Toyota Hilux Evo) a completarem o top 10 da SS1 que corresponde ao top 10 da geral.

Nos Challenger, grande prestação de Ricardo Porém / Nuno Sousa (Kaizen 51/Cattiva Sport) que venceu a SS1 batendo o espanhóis Juan Gasso / Ion del Cid (G Rally Team OT3/Moto Club Sabadell) por 3m08s.

Terceiro lugar Paul Spierings / Mark Solomons (Taurus Evo Max Rebellion Spierings).

Quanto aos restantes portugueses, Pedro Gonçalves / H. Magalhães (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) foram sextos, Alexandre Pinto / B. Oliveira (Taurus T3 Max/Old Friends Rally Team) foram 10º , Marco Pereira / Eurico Adão (Can-Am Maverick X3/Metalmarinha Racing) 12º e Rui Carneiro / Fausto Mota (KTM X-Bow/G Rally Team) 13º.

Nos SSV, triunfo para Luis Cidade / Valter Cardoso (Can-Am Maverick R/South Racing Can-Am) que bateram L. Portela Morais / David Megre (Polaris RZR Pro R/BP Ultimate Adventure Team) por um segundo e Miguel Barbosa / Joel Lutas (Polaris RZR Pro R/BP Ultimate Adventure Team) por nove. J. Oscar Nogueira / Arcélio Couto (Can-Am Maverick R/Old Friends Rally Team) foram quartos a 2m27. Só de Portugal nos SSV/T4.

Ainda falta a SS2, de três quilómetros, pensada mais para o público do que para a competição, que terá transmissão na Sport TV às 15:35.

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