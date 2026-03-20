Rally Raid Portugal, Henk Lategan: “foi melhor, mas voltamos a tocar numa árvore…”
O espaço aberto do Dakar é bem diferente das sinuosas pistas de Portugal e Henk Lategan voltou a ter um encontro imediato do terceiro grau com uma árvore. Desta feita, correu bem melhor…
Depois dos muitos problemas na etapa de abertura, Henk Lategan e Brett Cummings aproveitaram a segunda especial para recuperar terreno e garantiram o quinto tempo do dia, a 2m39s dos vencedores, o que lhes permite melhorar a posição de partida para sexta-feira, apesar de se manterem apenas no 19.º lugar da geral Ultimate devido aos 36 minutos perdidos na véspera. “Hoje foi melhor do que ontem, embora tenhamos voltado a tocar numa árvore. Desta vez ficámos só com alguns painéis de carroçaria danificados; o carro estava mecanicamente impecável”, descreveu Lategan, admitindo dificuldades com o piso enlameado e a linha degradada pelos carros que partiram à frente.
FOTO Kin Marcin Red Bull Content Pool
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