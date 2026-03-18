Rally Raid Portugal/Etapa 1 (vídeo): João Ferreira vence, Ford de fora…

Duelo de titãs em Grândola! João Ferreira impôs a lei da casa na abertura do bp Ultimate Rally-Raid Portugal, vencendo a SS1 após uma luta frenética ao segundo com Seth Quintero. Num dia marcado pelo caos na Ford — com as desistências prematuras de Carlos Sainz e Mattias Ekström — e pelo terreno traiçoeiro, o piloto português brilhou ao volante da Toyota Hilux para bater a armada do W2RC. Sébastien Loeb fechou um pódio de luxo, num arranque de prova onde a gestão do risco e a velocidade pura ditaram as primeiras diferenças no topo da classificação.”

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