Rally-Raid Portugal: cronómetro começa a contar amanhã (4ª feira)

É já amanhã que muitas das “estrelas” do Dakar iniciam a luta contra o cronómetro no bp Ultimate Rally-Raid Portugal. Os concelhos de Grândola e de Santiago do Cacém acolhem a etapa inaugural da prova do Automóvel Club de Portugal, a terceira do calendário do Campeonato do Mundo de Rally-Raid. Até domingo (7 de abril), nomes como Carlos Sainz (vencedor do Dakar), Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah, nos automóveis, e Adrien Van Beveren ou Pablo Quintanilla, nas motos, prometem um enorme espetáculo, nas pistas de areia e de terra do Alentejo, Ribatejo e Estremadura espanhola.

Grândola volta a estar nas bocas do mundo, ao acolher a base operacional da terceira prova do calendário do Campeonato do Mundo de Rally-Raid. Uma espécie de versão europeia do Dakar, mas com a paisagem mediterrânica a substituir as infindáveis dunas da Arábia Saudita.

Hoje, Grândola foi o palco das verificações técnicas e administrativas para as 169 equipas, de 30 nacionalidades, inscritas. A luta contra o cronómetro começa, amanhã, dia 3 de abril, com um espetacular Prólogo de 3,53 quilómetros, disputado numa área contígua ao Parque de Feiras e Exposições de Grândola. Os resultados desta classificativa-espetáculo vão definir a ordem de partida dos concorrentes para os dois setores de quarta-feira à tarde: o primeiro tem início e final em Santiago do Cacém; o segundo começa em Santiago do Cacém, mas leva os pilotos de volta a Grândola. Nesta zona do país, os concorrentes vão enfrentar 100 quilómetros de percurso em pisos em areia, ao melhor estilo dos Rally-Raid disputados noutros continentes.

Mas esta é apenas a primeira de cinco desafiadoras etapas, de um percurso total superior aos 1.800 quilómetros, dos quais mais de 1.000 são cronometrados. Um excelente espetáculo em perspetiva, com passagem marcada pelos concelhos de Grândola, Santiago do Cacém, Abrantes, Alcácer do Sal, Almeirim, Chamusca, Coruche, Mação, Ponte de Sor, Salvaterra de Magos, Sines e Badajoz.