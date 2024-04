Rally Raid Portugal, Carlos Sainz: “É sempre um prazer vir a Portugal, gostei muito do rali”

Carlos Sainz (Mini), bicampeão do mundo de ralis e quatro vezes vencedor do Dakar, foi o quarto classificado do Rally Raid Portugal. Naquela que foi a terceira ronda do Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid, os espanhóis ficaram satisfeitos com o MINI JCW Rally Plus. O atual vencedor do Dakar foi claramente, para lá do herói local, João Ferreira, o foco dos milhares de fãs ao longo do percurso.

O espanhol, que venceu o Dakar no MINI JCW Buggy em 2020, tinha terminado as primeiras quatro etapas entre os cinco primeiros e estava claramente a caminho de um pódio em terceiro lugar. No entanto, o azar aconteceu no último dia de todos os dias e com isso perdeu o terceiro lugar para Lucas Moraes. Teve problemas de travões e como resultado, desceu para um ingrato quarto lugar: “Foi um rali difícil, mas positivo. É sempre um prazer vir a Portugal, fiquei satisfeito por participar e recolher uma experiência importante. Gostava que a prova começasse amanhã, para experimentar algumas coisas, mas estou contente.”

“Conduzir o MINI JCW Rally Plus foi uma experiência boa e agradável. Muito obrigado ao Sven e à equipa X-raid por esta oportunidade. Gostei cada vez mais do carro. Também gostei muito do rali em si, apesar do problema que tive no último dia. Não me permitiu terminar mais do que em quarto lugar. Gostaria também de agradecer ao Alex Haro, que fez um trabalho excelente e profissional”, disse Carlos Sainz.