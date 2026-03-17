Rally Raid Portugal: bp Ultimate Adventure Team não falta à chamada

O bp Ultimate Adventure Team vai marcar presença no bp Ultimate Rally Raid Portugal com dois pilotos na competição automóvel e apoio a um terceiro na categoria de motos, naquela que é uma das provas mais relevantes do Campeonato do Mundo de Rally Raid. A competição, organizada pelo Automóvel Clube de Portugal, decorre entre 17 e 22 de março e reúne em território nacional alguns dos melhores pilotos da modalidade.

Na categoria T4 do campeonato FIA, a equipa será representada por Miguel Barbosa e Luís Portela Morais, ambos aos comandos de Polaris RZR. Já nas motos, Martim Ventura contará com o apoio da bp Ultimate, regressando a competir em Portugal após uma prestação de destaque no Dakar 2026.

Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional, faz dupla com o navegador Joel Lutas e chega motivado depois de uma estreia promissora com o novo carro na Baja Montes Alentejanos. O piloto sublinha a importância da prova no panorama internacional e a ambição de alcançar um bom resultado.

“É uma prova do Campeonato do Mundo muito importante, uma das mais relevantes que se realizam em Portugal, a par da Baja Portalegre. Estarão presentes os melhores pilotos e equipas, por isso estamos muito motivados e com vontade de fazer uma grande prova. Não temos tido muita sorte aqui, mas esperamos que este ano corra tudo na perfeição”, afirmou Miguel Barbosa.

Também Luís Portela Morais regressa a uma competição que conhece bem, desta vez acompanhado por David Megre. O piloto destaca o fator casa como motivação adicional e aponta a um desempenho consistente ao longo dos cinco dias de prova.

“É uma corrida muito importante para Portugal e vou tentar fazer o melhor possível. Os primeiros dias decorrem perto de casa e isso torna tudo ainda mais especial. Queremos preparar bem a prova, aproveitar estes dias de competição e representar da melhor forma os nossos patrocinadores e a equipa”, referiu.

Na categoria de motos, Martim Ventura chega ao Rally Raid Portugal após um Dakar de elevado nível, onde terminou como segundo melhor estreante e terceiro na categoria Rally2, além de um 11.º lugar da geral. O jovem piloto encara esta prova como uma das mais importantes do calendário.

“Esta é a segunda prova do Mundial e estou bem posicionado no campeonato. É a primeira corrida depois do Dakar e competir em casa, com a Honda, deixa-me muito satisfeito. A seguir ao Dakar, esta é a prova mais importante do calendário, por isso vou dar o meu melhor”, afirmou.

O bp Ultimate Rally Raid Portugal é a segunda etapa do Mundial de Rally Raid e a única disputada na Europa. A prova arranca em Grândola, passa por Badajoz e termina em Loulé, num percurso que inclui cerca de 1300 quilómetros cronometrados ao longo de cinco etapas, além de um prólogo inicial.