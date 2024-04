Rally Raid Portugal, Armindo Araújo brilhou com pódio no Challenger

Segunda posição na geral da categoria Challenger, nono lugar absoluto e terceiro melhor português foi o balanço final que Armindo Araújo conseguiu no Rally Raid Portugal, prova que marcou a sua estreia no Campeonato do Mundo de Rally Raid.

Com cinco longos dias de competição, e mais de mil quilómetros disputados em Setores Seletivos (cronometrados), Armindo Araújo, navegado por Pedro Ré, foi uma das figuras portuguesas na prova organizada pelo ACP que teve hoje, em Grândola o seu final. “Foi um excelente resultado final para a minha estreia numa prova desta envergadura e um segundo lugar que sabe a vitória, tendo em conta que nos batemos com os melhores pilotos do Campeonato do Mundo de Rally Raid e fomos quem mais perto ficou do vencedor. Conseguimos ultrapassar da melhor forma alguns problemas e percalços que nos foram surgindo ao longo de todas estas etapas e conseguimos dar à Santag Racing um prémio merecido pelo grande trabalho que, todos os dias, fizeram para nos dar um Can Am nas melhores condições. Parabéns ao ACP pela grande prova que organizou e a todos os espectadores que nos apoiaram durante estes dias. Foi uma prova incrível e estamos extremamente contentes com este histórico resultado”, afirmou na chegada a Grândola o campeão nacional de T3.

Em termos de Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, que viu a sua classificação extrapolada no final da segunda etapa, Armindo Araújo realizou também uma boa prestação, ao terminar na terceira posição dos T3 e no quarto lugar da geral. “Juntamos a este excelente resultado também um pódio na nossa categoria e um quarto lugar da geral nas contas do CPTT e saímos daqui ainda mais motivados e confiantes para o que temos pela frente na restante temporada”, disse ainda.

O CPTT estará de regresso entre os dias 17 e 19 de maio com a realização da Baja TT de Lagos, prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve.