Rally-Raid Portugal – Áreas de Espetadores: Etapa 3 (20/03) – Badajoz / BadajozSS4
As áreas de espetadores do bp Ultimate Rally-Raid Portugal 2026, segunda prova do FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). Nas linhas seguintes pode encontrar toda a informação necessária para assistir à prova em segurança, incluindo acessos, horários e recomendações importantes para espectadores.
Por exigência regulamentar – os percursos são secretos – e terão o mínimo de marcação possível. No entanto, para o ACP, a prioridade absoluta é a segurança de público, pilotos e equipas.
Clique na etapa para consultar as diferentes áreas de espectadores, acessos, horários e recomendações de segurança.
Atenção: Cada etapa será revelada com 72 horas de antecedência.
Isso significa que terá de consultar diariamente as etapas que neste momento ainda não estiverem disponíveis.
P1 – Don Benito
Localização: Mesmo junto à vila de Don Benito – quilómetro 0
Ubicación: Muy cerca de la localidad de Don Benito – km 0
Características: Partida do setor com curva a 90.º à esquerda
Características: Salida del sector con curva a 90.º a la izquierda
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Moto – 08h05
1.º Carro – 10h35
P2 – Valle de la Serena
Localização: Nos arredores de Valle de la Serena – quilómetro 53
Ubicación: En las afueras de Valle de la Serena – km 53
Características: Aproximação em caminho estreito para gancho à esquerda em cruzamento
Características: Aproximación por camino estrecho hacia un giro cerrado a la izquierda en un cruce
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Moto – 08h45
1.º Carro – 11h15
P3 – Quintana de la Serena
Area de Espetaculo – Quintana de la Serena Localização: Junto à BA-113 na estrada Quintana de la Serena – Valle de la Serena – quilómetro 68
Ubicación: Junto a la BA-113 en la carretera Quintana de la Serena – Valle de la Serena – km 68
Características: Viragem à esquerda em cruzamento amplos
Características: Giro a la izquierda en cruce amplio
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI
Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Moto – 09h05
1.º Carro – 11h35
P4 – Manchita
Area de Espetaculo – Manchita
Localização: Junto à aldeia de Manchita – quilómetro 137
Ubicación: Junto a la aldea de Manchita – km 137
Características: Gancho à esquerda em cruzamento junto à aldeia
Características: Giro cerrado a la izquierda en un cruce junto a la aldea
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI
Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Moto – 10h00
1.º Carro – 12h30
P5 – Guareña
Area de Espetaculo – Guareña Localização: Junto à Ermita de San Isidro – quilómetro 154
Ubicación: Junto a la Ermita de San Isidro – km 154
Características: Percurso em zona florestal e em estradão largo
Características: Tramo en zona arbolada y por pista ancha
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI
Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Moto – 10h15
1.º Carro – 12h45
P6 – Cristina
Area de Espetaculo – Cristina Localização: Na aldeia de Cristina – quilómetro 158
Localización: En la aldea de Cristina – km 158
Características: Percurso sinuoso quase dentro da aldeia com duas curvas apertadas em ambas as direções
Características: Tramo sinuoso casi dentro de la aldea, con dos curvas cerradas en ambas direcciones
How to get there / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI
Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Horas Espanhola):
1.ª Moto – 10h20
1.º Carro – 12h50
P7 – La Zarza
Area de Espetaculo – La Zarza Localização: Nos arredores da aldeia de La Zarza – quilómetro 161
Localización: En las afueras de la aldea de La Zarza – km 161
Características: Aproximação rápida para curva à direita de 90.º no meio de um olival
Características: Aproximación rápida hacia curva de 90.º a la derecha en medio de un olivar
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Mota – 10h15
1.º Carro – 12h55
P8 – Palomas
Area de Espetaculo – Palomas Localização: Nos arredores da aldeia de Palomas – quilómetro 218
Localización: En las afueras de la aldea de Palomas – km 218
Características: Aproximação rápida para curva à esquerda de 90.º em campo aberto
Características: Aproximación rápida hacia curva de 90.º a la izquierda en campo abierto
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI
Hora de passagem / Hora de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Moto – 11h10
1.º Carro – 13h40
P9 – Puebla de la Reina
Area de Espetaculo – Puebla de la Reina Localização: Nos arredores de Puebla de la Reina no Merendero Las Herrerías – quilómetro 225
Localización: En las afueras de Puebla de la Reina, en el Merendero Las Herrerías – km 225
Características: Cruzamento 90.º graus à esquerda para entrada em asfalto
Características: Cruce de 90.º a la izquierda para entrar en asfalto
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUIhttps://maps.app.goo.gl/BYVJKWY86gbYoPrBA
Hora de passagem / Hora de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Moto – 11h15
1.º Carro – 13h45
P10 – Hornachos
Area de Espetaculo – Hornacho Localização: Nos arredores da aldeia de Hornachos – quilómetro 240
Localización: En las afueras de la aldea de Hornachos – km 240
Características: Zona técnica, estreita e que antecede uma entrada em estradão
Características: Zona técnica y estrecha antes de la entrada a una pista
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps -CLIQUE AQUI
Hora de passagem / Hora de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Moto – 11h25
1.º Carro – 13h55
P11 – Villafranca de los Barros
Area de Espetaculo – Villafranca de los Barros Localização: Na vila de Villafranca de los Barros – quilómetro 294
Localización: En la localidad de Villafranca de los Barros – km 294
Características: Circuito artificial no final do percurso; visibilidade ampla
Características: Circuito artificial al final del recorrido; visibilidad amplia
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Hora de passagem / Hora de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Moto – 12h00
1.º Carro – 14h30
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