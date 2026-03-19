Rally-Raid Portugal – Áreas de Espetadores: Etapa 3 (20/03) – Badajoz / BadajozSS4

As áreas de espetadores do bp Ultimate Rally-Raid Portugal 2026, segunda prova do FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). Nas linhas seguintes pode encontrar toda a informação necessária para assistir à prova em segurança, incluindo acessos, horários e recomendações importantes para espectadores.

Por exigência regulamentar – os percursos são secretos – e terão o mínimo de marcação possível. No entanto, para o ACP, a prioridade absoluta é a segurança de público, pilotos e equipas.

Clique na etapa para consultar as diferentes áreas de espectadores, acessos, horários e recomendações de segurança.

Atenção: Cada etapa será revelada com 72 horas de antecedência.

Isso significa que terá de consultar diariamente as etapas que neste momento ainda não estiverem disponíveis.

P1 – Don Benito

Localização: Mesmo junto à vila de Don Benito – quilómetro 0

Ubicación: Muy cerca de la localidad de Don Benito – km 0

Características: Partida do setor com curva a 90.º à esquerda

Características: Salida del sector con curva a 90.º a la izquierda

Como chegar / Cómo llegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Moto – 08h05

1.º Carro – 10h35

P2 – Valle de la Serena

Localização: Nos arredores de Valle de la Serena – quilómetro 53

Ubicación: En las afueras de Valle de la Serena – km 53

Características: Aproximação em caminho estreito para gancho à esquerda em cruzamento

Características: Aproximación por camino estrecho hacia un giro cerrado a la izquierda en un cruce

Como chegar / Cómo llegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Moto – 08h45

1.º Carro – 11h15

P3 – Quintana de la Serena

Area de Espetaculo – Quintana de la Serena Localização: Junto à BA-113 na estrada Quintana de la Serena – Valle de la Serena – quilómetro 68

Ubicación: Junto a la BA-113 en la carretera Quintana de la Serena – Valle de la Serena – km 68

Características: Viragem à esquerda em cruzamento amplos

Características: Giro a la izquierda en cruce amplio

Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI

Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Moto – 09h05

1.º Carro – 11h35

P4 – Manchita

Area de Espetaculo – Manchita

Localização: Junto à aldeia de Manchita – quilómetro 137

Ubicación: Junto a la aldea de Manchita – km 137

Características: Gancho à esquerda em cruzamento junto à aldeia

Características: Giro cerrado a la izquierda en un cruce junto a la aldea

Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI

Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Moto – 10h00

1.º Carro – 12h30

P5 – Guareña

Area de Espetaculo – Guareña Localização: Junto à Ermita de San Isidro – quilómetro 154

Ubicación: Junto a la Ermita de San Isidro – km 154

Características: Percurso em zona florestal e em estradão largo

Características: Tramo en zona arbolada y por pista ancha

Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI

Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Moto – 10h15

1.º Carro – 12h45

P6 – Cristina

Area de Espetaculo – Cristina Localização: Na aldeia de Cristina – quilómetro 158

Localización: En la aldea de Cristina – km 158

Características: Percurso sinuoso quase dentro da aldeia com duas curvas apertadas em ambas as direções

Características: Tramo sinuoso casi dentro de la aldea, con dos curvas cerradas en ambas direcciones

How to get there / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI

Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Horas Espanhola):

1.ª Moto – 10h20

1.º Carro – 12h50

P7 – La Zarza

Area de Espetaculo – La Zarza Localização: Nos arredores da aldeia de La Zarza – quilómetro 161

Localización: En las afueras de la aldea de La Zarza – km 161

Características: Aproximação rápida para curva à direita de 90.º no meio de um olival

Características: Aproximación rápida hacia curva de 90.º a la derecha en medio de un olivar

Como chegar / Cómo llegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Mota – 10h15

1.º Carro – 12h55

P8 – Palomas

Area de Espetaculo – Palomas Localização: Nos arredores da aldeia de Palomas – quilómetro 218

Localización: En las afueras de la aldea de Palomas – km 218

Características: Aproximação rápida para curva à esquerda de 90.º em campo aberto

Características: Aproximación rápida hacia curva de 90.º a la izquierda en campo abierto

Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI

Hora de passagem / Hora de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Moto – 11h10

1.º Carro – 13h40

P9 – Puebla de la Reina

Area de Espetaculo – Puebla de la Reina Localização: Nos arredores de Puebla de la Reina no Merendero Las Herrerías – quilómetro 225

Localización: En las afueras de Puebla de la Reina, en el Merendero Las Herrerías – km 225

Características: Cruzamento 90.º graus à esquerda para entrada em asfalto

Características: Cruce de 90.º a la izquierda para entrar en asfalto

Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUIhttps://maps.app.goo.gl/BYVJKWY86gbYoPrBA

Hora de passagem / Hora de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Moto – 11h15

1.º Carro – 13h45

P10 – Hornachos

Area de Espetaculo – Hornacho Localização: Nos arredores da aldeia de Hornachos – quilómetro 240

Localización: En las afueras de la aldea de Hornachos – km 240

Características: Zona técnica, estreita e que antecede uma entrada em estradão

Características: Zona técnica y estrecha antes de la entrada a una pista

Como chegar / Cómo llegar: Google Maps -CLIQUE AQUI

Hora de passagem / Hora de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Moto – 11h25

1.º Carro – 13h55

P11 – Villafranca de los Barros

Area de Espetaculo – Villafranca de los Barros Localização: Na vila de Villafranca de los Barros – quilómetro 294

Localización: En la localidad de Villafranca de los Barros – km 294

Características: Circuito artificial no final do percurso; visibilidade ampla

Características: Circuito artificial al final del recorrido; visibilidad amplia

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Hora de passagem / Hora de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Moto – 12h00

1.º Carro – 14h30