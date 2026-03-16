Rally-Raid Portugal – Áreas de Espetadores: Etapa 2 (19/03) – Grândola / Badajoz SS3

As áreas de espetadores do bp Ultimate Rally-Raid Portugal 2026, segunda prova do FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). Nas linhas seguintes pode encontrar toda a informação necessária para assistir à prova em segurança, incluindo acessos, horários e recomendações importantes para espectadores.

Por exigência regulamentar – os percursos são secretos – e terão o mínimo de marcação possível. No entanto, para o ACP, a prioridade absoluta é a segurança de público, pilotos e equipas.

Clique na etapa para consultar as diferentes áreas de espectadores, acessos, horários e recomendações de segurança.

Atenção: Cada etapa será revelada com 72 horas de antecedência.

Isso significa que terá de consultar dia as etapas que neste momento ainda não estiverem disponíveis.

P1 – Fajarda / Coruche

Localização: Próximo da povoação de Fajarda, Coruche – km 1 após partida

Características: Após a partida, percurso em areia com zonas sinuosas e rápidas

Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 07h05

1.º Auto às 09h35

P2 – Foros do Arrão / Ponte de Sor

Localização: Foros do Arrão, junto ao depósito de água – km 87

Características: Passagem de asfalto e zona artificial

Como chegar: Google Maps

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 08h15

1.º Auto às 10h45

P3 – Ulme / Chamusca

Localização: Próximo da povoação de Ulme – km 130

Características: Passagem de ribeira com zona técnica

Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 08h55

1.º Auto às 11h25

P4 – Brigada Mecanizada

Localização: Campo Militar de Santa Margarida – km 162

Características: Passagem de ribeira com boa visibilidade

Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 09h05

1.º Auto às 11h45

P5 – Pego / Abrantes

Localização: Central Termoelétrica do Pego – km 207

Características: Percurso artificial com excelente visibilidade

Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 10h05

1.º Auto às 12h35

P6 – San Vicente Alcántara

Localização: Junto à aldeia de Alcorneo – km 324

Ubicación: Junto a la aldea de Alcorneo – km 326

Características: Aproximação rápida a curva de 90º direita

Características: Aproximación rápida a curva de 90º derecha

Como chegar / Cómo llegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Moto – 12h20

1.º Auto – 14h45

P7 – La Codosera

Localização: Junto à vila de La Codosera – km 351

Ubicación: Junto a la villa de La Codosera – km 349

Características: Zona técnica entre árvores

Características: Zona técnica entre árboles

Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI

Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Moto – 12h40

1.º Auto – 15h00

P8 – Ermita Carrión / Albuquerque

Localização: Junto à Ermita Nuestra Señora de Carrión – quilómetro 377

Ubicación: Junto a la Ermita Nuestra Señora de Carrión

Características: Aproximação rápida ao final do setor seletivo

Características: Aproximación rápida al final del tramo

Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI

Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):

1.ª Moto – 13h00

1.º Auto – 15h20