Rally-Raid Portugal – Áreas de Espetadores: Etapa 2 (19/03) – Grândola / Badajoz SS3
As áreas de espetadores do bp Ultimate Rally-Raid Portugal 2026, segunda prova do FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). Nas linhas seguintes pode encontrar toda a informação necessária para assistir à prova em segurança, incluindo acessos, horários e recomendações importantes para espectadores.
Por exigência regulamentar – os percursos são secretos – e terão o mínimo de marcação possível. No entanto, para o ACP, a prioridade absoluta é a segurança de público, pilotos e equipas.
Clique na etapa para consultar as diferentes áreas de espectadores, acessos, horários e recomendações de segurança.
Atenção: Cada etapa será revelada com 72 horas de antecedência.
Isso significa que terá de consultar dia as etapas que neste momento ainda não estiverem disponíveis.
P1 – Fajarda / Coruche
Localização: Próximo da povoação de Fajarda, Coruche – km 1 após partida
Características: Após a partida, percurso em areia com zonas sinuosas e rápidas
Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 07h05
1.º Auto às 09h35
P2 – Foros do Arrão / Ponte de Sor
Localização: Foros do Arrão, junto ao depósito de água – km 87
Características: Passagem de asfalto e zona artificial
Como chegar: Google Maps
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 08h15
1.º Auto às 10h45
P3 – Ulme / Chamusca
Localização: Próximo da povoação de Ulme – km 130
Características: Passagem de ribeira com zona técnica
Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 08h55
1.º Auto às 11h25
P4 – Brigada Mecanizada
Localização: Campo Militar de Santa Margarida – km 162
Características: Passagem de ribeira com boa visibilidade
Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 09h05
1.º Auto às 11h45
P5 – Pego / Abrantes
Localização: Central Termoelétrica do Pego – km 207
Características: Percurso artificial com excelente visibilidade
Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 10h05
1.º Auto às 12h35
P6 – San Vicente Alcántara
Localização: Junto à aldeia de Alcorneo – km 324
Ubicación: Junto a la aldea de Alcorneo – km 326
Características: Aproximação rápida a curva de 90º direita
Características: Aproximación rápida a curva de 90º derecha
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Moto – 12h20
1.º Auto – 14h45
P7 – La Codosera
Localização: Junto à vila de La Codosera – km 351
Ubicación: Junto a la villa de La Codosera – km 349
Características: Zona técnica entre árvores
Características: Zona técnica entre árboles
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI
Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Moto – 12h40
1.º Auto – 15h00
P8 – Ermita Carrión / Albuquerque
Localização: Junto à Ermita Nuestra Señora de Carrión – quilómetro 377
Ubicación: Junto a la Ermita Nuestra Señora de Carrión
Características: Aproximação rápida ao final do setor seletivo
Características: Aproximación rápida al final del tramo
Como chegar / Cómo llegar: Google Maps-CLIQUE AQUI
Horas de passagem / Horas de paso (Estimativa / Hora Espanhola):
1.ª Moto – 13h00
1.º Auto – 15h20
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