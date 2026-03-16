Rally-Raid Portugal – Áreas de Espetadores: Etapa 1 (18/03) – Grândola / Grândola SS1 / SS2

As áreas de espetadores do bp Ultimate Rally-Raid Portugal 2026, segunda prova do FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). Nas linhas seguintes pode encontrar toda a informação necessária para assistir à prova em segurança, incluindo acessos, horários e recomendações importantes para espectadores.

Por exigência regulamentar – os percursos são secretos – e terão o mínimo de marcação possível. No entanto, para o ACP, a prioridade absoluta é a segurança de público, pilotos e equipas.

Clique na etapa para consultar as diferentes áreas de espectadores, acessos, horários e recomendações de segurança.

Atenção: Cada etapa será revelada com 72 horas de antecedência.

Isso significa que terá de consultar dia as etapas que neste momento ainda não estiverem disponíveis.

P1 – Azinheira dos Barros / Grândola

Localização: Próximo da povoação de Azinheira dos Barros – quilómetro 78

Características: Entrada e saída de asfalto com boa visibilidade

Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 08h45

1.º Auto às 11h30

P2 – Barão / Santiago do Cacém

Localização: Próximo da povoação de Barão / Abela – km 90

Características: Mudança de direção com chegada rápida

Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 08h55

1.º Auto às 11h40

P3 – Ermidas / Santiago do Cacém

Localização: Próximo da povoação de Ermidas do Sado – quilómetro 98

Características: Piso arenoso, rápido e com boa visibilidade

Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 09h05

1.º Auto às 11h50

P4 – Vale de Água / Santiago do Cacém

Localização: Próximo da povoação de Vale de Água – quilómetro 125

Características: Zona rápida com mudança de direção e boa visibilidade

Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 09h25

1.º Auto às 12h10

P5 – São Domingos / Santiago do Cacém

Localização: Próximo da povoação de São Domingos – km 133

Características: Junto ao campo de futebol; zona técnica com boa visibilidade

Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 09h35

1.º Auto às 12h20

P6 – Alvalade / Santiago do Cacém

Localização: Próximo da povoação de Alvalade do Sado – km 165

Características: Travessia de ribeira junto a ponte medieval, zona técnica com boa visibilidade

Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 10h00

1.º Auto às 12h45

P7 – Grândola

Localização: Grândola, junto ao Campo de Feiras e Exposições

Características: Percurso artificial com várias zonas para público e boa visibilidade

Como chegar: Google Maps-CLIQUE AQUI

Acessos: Seguir sinalética para Parques

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 14h00

1.º Auto às 15h45