Rally-Raid Portugal – Áreas de Espetadores: Etapa 1 (18/03) – Grândola / Grândola SS1 / SS2
As áreas de espetadores do bp Ultimate Rally-Raid Portugal 2026, segunda prova do FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). Nas linhas seguintes pode encontrar toda a informação necessária para assistir à prova em segurança, incluindo acessos, horários e recomendações importantes para espectadores.
Por exigência regulamentar – os percursos são secretos – e terão o mínimo de marcação possível. No entanto, para o ACP, a prioridade absoluta é a segurança de público, pilotos e equipas.
Clique na etapa para consultar as diferentes áreas de espectadores, acessos, horários e recomendações de segurança.
Atenção: Cada etapa será revelada com 72 horas de antecedência.
Isso significa que terá de consultar dia as etapas que neste momento ainda não estiverem disponíveis.
P1 – Azinheira dos Barros / Grândola
Localização: Próximo da povoação de Azinheira dos Barros – quilómetro 78
Características: Entrada e saída de asfalto com boa visibilidade
Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 08h45
1.º Auto às 11h30
P2 – Barão / Santiago do Cacém
Localização: Próximo da povoação de Barão / Abela – km 90
Características: Mudança de direção com chegada rápida
Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 08h55
1.º Auto às 11h40
P3 – Ermidas / Santiago do Cacém
Localização: Próximo da povoação de Ermidas do Sado – quilómetro 98
Características: Piso arenoso, rápido e com boa visibilidade
Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 09h05
1.º Auto às 11h50
P4 – Vale de Água / Santiago do Cacém
Localização: Próximo da povoação de Vale de Água – quilómetro 125
Características: Zona rápida com mudança de direção e boa visibilidade
Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 09h25
1.º Auto às 12h10
P5 – São Domingos / Santiago do Cacém
Localização: Próximo da povoação de São Domingos – km 133
Características: Junto ao campo de futebol; zona técnica com boa visibilidade
Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 09h35
1.º Auto às 12h20
P6 – Alvalade / Santiago do Cacém
Localização: Próximo da povoação de Alvalade do Sado – km 165
Características: Travessia de ribeira junto a ponte medieval, zona técnica com boa visibilidade
Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 10h00
1.º Auto às 12h45
P7 – Grândola
Localização: Grândola, junto ao Campo de Feiras e Exposições
Características: Percurso artificial com várias zonas para público e boa visibilidade
Como chegar: Google Maps-CLIQUE AQUI
Acessos: Seguir sinalética para Parques
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 14h00
1.º Auto às 15h45
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