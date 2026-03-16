Rally-Raid Portugal – Áreas de Espetadores: 17 de março (Prólogo e Cerimónia de Partida)
As áreas de espetadores do bp Ultimate Rally-Raid Portugal 2026, segunda prova do FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). Nas linhas seguintes pode encontrar toda a informação necessária para assistir à prova em segurança, incluindo acessos, horários e recomendações importantes para espectadores.
Por exigência regulamentar – os percursos são secretos – e terão o mínimo de marcação possível. No entanto, para o ACP, a prioridade absoluta é a segurança de público, pilotos e equipas.
Clique na etapa para consultar as diferentes áreas de espectadores, acessos, horários e recomendações de segurança.
Atenção: Cada etapa será revelada com 72 horas de antecedência.
Isso significa que terá de consultar dia as etapas que neste momento ainda não estiverem disponíveis.
17 março 2026 Prólogo – Motos 13h00
17 março 2026 Sessão de Autógrafos Bivouac de Grândola / 17h30-18h00
17 março 2026 Cerimónia de Partida – Carros 19h00
Localização: Grândola – Parque Desportivo Municipal de Grândola.
Características: Percurso artificial com 4 locais dedicados ao público e boa visibilidade.
Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI
Acessos: Desde Grândola (seguir sinalética e Parques)
Horas de passagem (Estimativa):
1.ª Moto às 13h00
Sessão de autógrafos e Cerimónia de Partida – Grândola
Localização: Grândola – Campo de Feiras e Exposições de Grândola
Características: Apresentação dos Pilotos e Equipas ao público em ambiente festivo. A anteceder à Cerimónia de Partida será efetuada uma secção de autógrafos, junto ao pódio da cerimónia.
Horário (Estimativa):
Sessão de autógrafos – 17h30/18h00
Cerimónia de Partida – 18h00 para Motos / 19h00 para Autos
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI