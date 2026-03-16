Rally-Raid Portugal – Áreas de Espetadores: 17 de março (Prólogo e Cerimónia de Partida)

As áreas de espetadores do bp Ultimate Rally-Raid Portugal 2026, segunda prova do FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). Nas linhas seguintes pode encontrar toda a informação necessária para assistir à prova em segurança, incluindo acessos, horários e recomendações importantes para espectadores.

Por exigência regulamentar – os percursos são secretos – e terão o mínimo de marcação possível. No entanto, para o ACP, a prioridade absoluta é a segurança de público, pilotos e equipas.

Clique na etapa para consultar as diferentes áreas de espectadores, acessos, horários e recomendações de segurança.

Atenção: Cada etapa será revelada com 72 horas de antecedência.

Isso significa que terá de consultar dia as etapas que neste momento ainda não estiverem disponíveis.

17 março 2026 Prólogo – Motos 13h00

17 março 2026 Sessão de Autógrafos Bivouac de Grândola / 17h30-18h00

17 março 2026 Cerimónia de Partida – Carros 19h00

Localização: Grândola – Parque Desportivo Municipal de Grândola.

Características: Percurso artificial com 4 locais dedicados ao público e boa visibilidade.

Como chegar: Google Maps – CLIQUE AQUI

Acessos: Desde Grândola (seguir sinalética e Parques)

Horas de passagem (Estimativa):

1.ª Moto às 13h00

Sessão de autógrafos e Cerimónia de Partida – Grândola

Localização: Grândola – Campo de Feiras e Exposições de Grândola

Características: Apresentação dos Pilotos e Equipas ao público em ambiente festivo. A anteceder à Cerimónia de Partida será efetuada uma secção de autógrafos, junto ao pódio da cerimónia.

Horário (Estimativa):

Sessão de autógrafos – 17h30/18h00

Cerimónia de Partida – 18h00 para Motos / 19h00 para Autos