Rally Raid Portugal, Alexandre Pinto: “mais adaptados a esta nova máquina”

Alexandre Pinto vence categoria Challenger na segunda etapa do Rally Raid Portugal. O Piloto Old Friends Rally Team levou o Taurus ao 5º lugar absoluto.

O campeão do mundo SSV de 2025, Alexandre Pinto, venceu a categoria Challenger na segunda etapa do bp Ultimate Rally Raid Portugal que se realizou hoje entre Grândola e Badajoz e contou com um setor seletivo composto por 377 km.

O piloto do Old Friends Rally Team, navegado por Bernardo Oliveira e aos comandos de um Taurus, ultrapassou quase todos os contratempos da véspera e venceu a especial recebendo uma vez esta dupla, medalhas de triunfo numa etapa do W2RC. A dupla campeã do mundo averbou ainda um notável 5º lugar absoluto na competição auto. Com este resultado Alexandre Pinto assume a segunda posição entre os Challenger, diminuindo para 7m10s a diferença para o primeiro classificado, quase o mesmo tempo que ganhou no dia de hoje.

“Hoje correu felizmente quase tudo bem. Já estamos mais adaptados a esta nova máquina o que nos permitiu atacar desde o início da especial, apesar de termos partido de uma posição bastante atrasada e de termos andando alguma parte do dia sem direção assistida. Fomos os mais rápidos o que nos permitiu ganhar importantes pontos para o campeonato do mundo e a diferença para o primeiro lugar reduziu-se bastante, mas ainda temos muita prova pela frente. Estamos ainda muito satisfeitos por termos conseguido ser os quintos mais rápidos no meio de tantos T1+”, explicou o piloto.

Amanhã será disputada a terceira etapa do bp Ultimate Rally Raid Portugal que se realiza em torno de Badajoz e contará com 296 quilómetros cronometrados e 205 de ligação.