Rally-Raid Portugal, Alexandre Pinto: “a etapa não nos correu pelo melhor”

Alexandre Pinto, campeão do mundo SSV em 2025, terminou a primeira etapa do bp Ultimate Rally Raid Portugal no TOP 10 da categoria Challenger. O piloto do Old Friends Rally Team, navegado por Bernardo Oliveira e aos comandos de um Taurus, ultrapassou as adversidades da etapa de hoje marcada pela elevada exigência do percurso, agravada pelas chuvas que se fizeram sentir.

Amanhã disputa-se a segunda etapa do Rally Raid Portugal, que ligará Grândola a Badajoz. A especial contará com 377 quilómetros cronometrados, naquele que será o dia mais longo e exigente de toda a corrida.

Amanhã disputa-se a segunda etapa do Rally Raid Portugal, que ligará Grândola a Badajoz. A especial contará com 377 quilómetros cronometrados, naquele que será o dia mais longo e exigente de toda a corrida.