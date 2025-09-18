Rally Raid Portugal: 62 inscritos, portugueses podem ganhar em todas as categorias

O bp Ultimate Rally Raid Portugal realiza-se na próxima semana, arranca dia 23, 3ª Feira em Grândola com o prólogo, termina domingo em Lisboa, depois de cinco etapas; Grândola-Grândola; Grândola-Badajoz; Badajoz-Badajoz; Badajoz-Lisboa e Lisboa-Lisboa.

Informação importante, como o percurso é secreto, as Zonas-Espetáculo serão reveladas 72h antes de cada dia de prova com toda a informação a ser aqui disponibilizada.

Etapa 1: novos caminhos no Alentejo

Após o prólogo em Grândola, a primeira etapa levará os concorrentes em direção a Beja. Os trilhos de terra batida, rápidos e sinuosos, prometem ser um dos pontos altos da prova. A areia fará uma aparição breve nos últimos 30 quilómetros do regresso a Grândola.

Etapas 2 e 3: mergulho na Extremadura

A segunda etapa marca a despedida do Alentejo rumo a Espanha. Badajoz, a cidade mais populosa da Extremadura, acolherá o bivouac durante duas noites, permitindo maior interação com o público local.

A terceira etapa desenvolve-se integralmente em território espanhol, mantendo as características técnicas que se tornaram a marca desta segunda edição.

Lisboa como palco da chegada

Após a quarta etapa, que cruza novamente a fronteira para Portugal, o bivouac instalar-se-á na Docapesca em Pedrouços, nas margens do estuário do Tejo. Esta localização simboliza a ligação histórica entre os dois países ibéricos através deste rio que nasce em Espanha e desagua no Atlântico junto à capital portuguesa. Em Lisboa o público entra na zona de assistência na entrada da ciclovia, junto à entrada do Restaurante Mexicano ‘La Siesta’, que fica junto à Praia de Algés, junto ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta, em horários a divulgar nas redes sociais da bp Ultimate Rally Raid Portugal. O estacionamento deverá ser no espaço do NOS Alive, sendo que esta informação carece ainda de confirmação e de anúncio nas redes sociais da prova como indicado anteriormente.

A quinta e última etapa, um loop em torno de Lisboa, terminará junto ao Padrão dos Descobrimentos, numa clara homenagem aos navegadores portugueses. A cerimónia de entrega de prémios realiza-se no dia 28 de setembro, antes dos concorrentes embarcarem para o Rallye du Maroc, que encerra o campeonato entre 10 e 17 de outubro.

Programa

19 de setembro (12h): abertura do bivouac em Grândola

23 de setembro: Briefings, conferência de imprensa, prólogo (15h-17h) e cerimónia de partida (19h)

24 de setembro: Etapa 1 – Grândola-Grândola (304 km cronometrados)

25 de setembro: Etapa 2 – Grândola-Badajoz (423 km cronometrados)

26 de setembro: Etapa 3 – Badajoz-Badajoz (309 km cronometrados)

27 de setembro: Etapa 4 – Badajoz-Lisboa (288 km cronometrados)

28 de setembro: Etapa 5 – Lisboa-Lisboa (103 km cronometrados)