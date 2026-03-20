Rally Raid Portugal, 1ª vitória de Lucas Moraes com a Dacia: “demorou mais do que queria”

Lucas Moraes / Dennis Zenz (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) venceram a terceira etapa do Rally Raid Portugal, depois de baterem Sébastien Loeb / E. Boulanger (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) por 1m46s e distam agora apenas sete segundos do segundo lugar: “Finalmente, a primeira vitória com os Dacia Sandriders. Estou muito feliz. Um 1-2 com estas lendas, o Seb e o Édouard.

Estou muito orgulhoso da equipa por ter preparado um carro fantástico de conduzir. Para ser sincero, demorou um pouco mais do que eu queria, esta primeira vitória, mas estamos a falar dos melhores pilotos do mundo e estou muito feliz por ter ganho esta e por fazer parte disto, sem dúvida. O dia, na verdade, começou bastante bem para nós, vimos alguns erros dos pilotos à frente, por isso tentámos ser mais suaves e inteligentes. Nos últimos 50 km, o terreno estava muito lamacento e a chuva era forte, por isso era fácil cometer um erro. Mas mantivemo-nos sem erros e a primeira vitória de etapa é realmente fantástica. Faltam mais dois dias e a competição está bastante em aberto agora. Estou feliz por estar de volta à luta numa corrida que realmente adoro.