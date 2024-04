Rally-Raid Portugal: 16 anos depois do Dakar, a caravana ‘Mundial de TT’ está de regresso

Está na estrada – para já ainda no prólogo o BP Ultimate Rally Raid Portugal, terceira prova do W2RC 2024! De 3 a 7 de abril, muita competição nas pistas com os pilotos FIM a percorrer 1.735 km ao longo de cinco dias de corrida, enquanto as equipas FIA irão rodar 1.866 km. Em ambos os casos, a extensão total das especiais será de 1.039 km.

O Prólogo e a Etapa 1 realizam-se hoje, no mesmo dia. O prólogo da FIA arrancou às 9h00. A seleção da ordem de partida para a etapa da tarde terá lugar ao meio-dia para as equipas FIA. O primeiro carro entrará em ação na especial 1 às 13h50.

Hoje, os últimos 3 km em Santiago do Cacém, um mini sprint será transmitido em direto na Sport TV e também nas redes sociais do W2RC.

No total, estão na estrada 148 veículos FIM/FIA, incluindo 55 participantes do W2RC. São 87 equipas FIA (87 em Ultimate, 32 em Challenger e 19 em SSV).

Mais uma vez a paixão de Portugal pelos desportos motorizados de cross-country e provas de estrada se reflete numa grande prova. Em 2024 realiza-se o 57º Rally de Portugal, quinta ronda do WRC; a 38ª Baja Portalegre 500, uma prova do World Bajas Caps; e as 26ªs 24H TT Portugal em Fronteira.

O Automóvel Club de Portugal está agora à frente destas três provas internacionais de todo-o-terreno.

Portugal estende a passadeira vermelha para o W2RC pela primeira vez, mas não é um novato na cena dos rally-raid mundiais já que Portugal foi palco do início do Dakar em três ocasiões (2006 a 2008). Dezasseis anos depois, Grândola vai levar o pelotão a uma viagem ao passado, até porque a zona onde se disputaram etapas do Dakar é a mesma.

Portugal é o sétimo País a ser visitado pelo novo Mundial de Rally Raids: por ordem cronológica, o W2RC já visitou a Arábia Saudita, Abu Dhabi, Marrocos, Espanha, México e Argentina. Portugal é assim o sétimo país a receber o campeonato do mundo FIM-FIA desde a sua criação em 2022. Mas a Europa já foi palco de uma ronda do W2RC durante a sua época inaugural, quando a final teve lugar na Andaluzia!