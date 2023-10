Rally du Maroc com comitiva lusa de luxo | AutoSport

O Rallye du Maroc, uma das maiores maratonas de todo-o-terreno da atualidade, está quase a começar. Disputado em Marrocos, este grande evento organizado pela ODC Events, encabeçada por David Castera, arranca desportivamente em Agadir já no próximo dia 13 com a disputa de um prólogo e termina a 18 de outubro em Zagorá após terem sido realizadas cinco etapas cumpridas ao longo de 2240 quilómetros.

A competição é pontuável para o Campeonato do Mundo (W2RC) FIA e FIM e conta com uma extensa lista de inscritos onde sobressaem alguns dos nomes mais consagrados da modalidade. Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel, Sebastian Loeb e Carlos Sainz nos autos e Toby Price, Mathias Walkner, Sam Sunderland e Ricky Brabec nas motas, são alguns de entre mais de duas centenas de pilotos inscritos que vão lutar pela vitória.

À semelhança de em edições anteriores, o Rallye du Maroc vai contar com uma interessante comitiva portuguesa onde se destacam nas motos os três pilotos oficiais, Joaquim Rodrigues e Sebastian Bühler, da Hero e Rui Gonçalves da Sherco indo o destaque na competição auto para a estreia do novo campeão nacional Tiago Reis, tanto em provas de deserto como de SSV T3 já que vai pilotar um Can-Am da Santag Racing fazendo equipa com João Dias. Estreia também de João Ferreira num Can-Am T4 da South Racing. Ainda na competição auto de registar a presença de Rui Carneiro num MMP, Luís Portela Morais num GRally e Mário Franco de Yamaha todos em T3. Válter Cardoso, João Miranda, Filipe Palmeiro, Manuel Porém, David Megre e Rui Franco serão os respetivos navegadores. A participação lusa completa-se com Salvador Vargas na competição Moto Rally 2, Gonçalo Reis a navegar Pau Navarro, José Marques ao lado de Gintas Petrus nos T1 e Daniel Jordão a navegar William Buller num T3.