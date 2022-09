Rally dos Sertões: sortes diferentes para os vários portugueses | AutoSport

No Brasil realiza-se desde 26 de agosto a 30ª edição do mítico Rally dos Sertões onde duas equipas portuguesas estão a disputar a competição que terá lugar durante duas semanas até 10 de setembro. O arranque deu-se na Foz do Iguaçu, no Paraná e a prova irá terminar em Salinópolis. A competição passará por oito estados em cinco regiões do Brasil.

Serão, ao todo, 7.216 quilómetros, dos quais 4.811 disputados ao cronómetro, aproximadamente 70% da prova.

Esta 30ª edição será a maior do mundo em troços cronometrados ou Setores Seletivos, se preferir. Serão 14 dias de competição e um de descanso.

A prova deste ano vai homenagear também o bicentenário da Independência do Brasil.

Depois de uma estreia em 2019 a dupla Gualter Barros/Pedro Ré está de regresso ao Rally dos Sertões. A dupla portuguesa apresenta-se aos comandos de um Can-Am Maverick inscrito pela Luppi Racing Team de Rodrigo Luppi.

Estreia absoluta para o para Nuno Corvo/José Camilo (286) também eles aos comandos de um Can-Am Maverick inscrito pela mais importante equipa brasileira a Varela Can-Am Monster Energy.

Disputados os quatro primeiros dias de prova, a competição é liderada nas motos por Julio Cesar Zavati em Honda, seguido do francês Adrien Metge, vencedor do ano passado em Yamaha e de Ricardo Martins também em Yamaha.

Na competição SSV, UTV no Brasil, o domínio pertence aos CanAm Maverick com Rodrigo Varela (216) na liderança seguido de Fabio Pirondi (205) e Cristiano Batista (203).

O português João Filipe Miranda navega o brasileiro Otavio Leite (209) e ocupa a 7ª posição

Na competição auto o comando pertence a Lucas Moraes (323) seguido de Marcos Baumgart (304) ambos em Toyota Hilux. 3º lugar para Marcelo Gastaldi em Century (305). O português Filipe Palmeiro navega o brasileiro Mauro Guedes numa Ford Ranger (314) e ocupa o 7º lugar.

Outra das presenças portuguesa nos autos é a do navegador Valter Cardoso, que corre ao lado de Augusto José Montani num Ford X-Rally Ranger T1 da X Rally Team com o número #366 nas portas. Já não surgem na classificação.