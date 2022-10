Rally de Marrocos: Mário Franco vence última etapa | AutoSport

A dupla Mário Franco / Rui Franco marcou presença no Rally de Marrocos, prova do Campeonato do Mundo de Rally Raid que serviu para preparar a participação no próximo Dakar. Ao longo de seis dias, a dupla alenquerense testou algumas novidades no Yamaha YXZ 1000R Turbo preparado pela Franco Sport, tendo na prova marroquina o primeiro e verdadeiro grande teste para o Dakar.

Mário e Rui Franco mostraram-se sempre competitivos, com o Yamaha da Franco Sport a mostrar-se em bom nível apesar da exigência das pistas africanas. Apesar de um bom começo, a dupla acabou por ver um bom resultado final comprometido na etapa que ligou TanTan a Laayoune, mas o melhor estava guardado para o final, com Mário e Rui Franco a vencerem a última etapa entre os T3, conseguindo ainda o décimo posto absoluto na etapa.

Um final em grande depois de uma prova muito exigente para a dupla que correu com o Yamaha YXZ 1000R da Franco Sport.

Para Mário Franco, “esta prova foi encarada como um verdadeiro teste. Viemos a Marrocos para experimentar muitas coisas no nosso Yamaha em ambiente competitivo, pois só assim poderíamos tirar ilações concretas do ponto em que estamos. Tirámos muita informação importante desta prova e na última etapa tivemos a cereja no topo do bolo, pois conseguimos a vitória na etapa entre os T3 e conseguimos o décimo lugar absoluto no dia. É um resultado muito importante para nós e para toda a equipa, o que demonstra que estamos no bom caminho, não só em termos de andamento, como de competitividade do Yamaha preparado pela Franco Sport”.