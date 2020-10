RALLY DA ANDALUZIA: Dakar ‘Men’ do costume, e 5 equipas portuguesas

Configurando-se como alternativa ao Rali de Marrocos, que não se pode realizar devido à propagação do Covid-19 em Marrocos, o Rally da Andaluzia que se irá disputar de 6 a 10 de outubro vai contar com presença portuguesa, para além dos grandes protagonistas do TT mundial.

O Rally da Andaluzia tem base em Villamartín, a prova será composta por um prólogo e quatro etapas num total de 1354 quilómetros dos quais 76% serão cronometrados.

Paulo Ferreira/Jorge Monteiro (Toyota Hilux), Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally), João Ferreira/David Monteiro (Nissan Pathfinder), Fernando Barreiros/João Simões (Isuzu D-Max) e Rui Carneiro/Nélson Ramos (MMP Can Am T4 Rally) são as cinco duplas lusas.

Para as lutas lá na frente, na X-Raid, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini John Cooper Works Buggy) e Stephane Peterhansel/Edouard Boulanger (Mini John Cooper Works Rally), na Toyota Gazoo Racing, Nasser Al Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota Hilux), e na Overdrive, uma ‘armada’: Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux Overdrive), Erik Van Loon/Sebastien Delaunay (Toyota Hilux Overdrive), Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota Hilux Overdrive) e Ronan Chabot /Gilles Pillot (Toyota Hilux Overdrive). Mathieu Serradori/Fabian Lurquin (Century Buggy Rally), habituais ‘clientes’ da Africa Race, marcam igualmente presença.

