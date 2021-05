Rally da Andaluzia: Al-Attiyah venceu, João Ferreira estreou-se nos T1 com 9º lugar | AutoSport

Nasser Al-Attiyah e Matthieu Baumel venceram a prova de abertura do Campeonato do Mundo da FIA de Todo o Terreno, o Rally da Andaluzia. A equipa da Toyota Hilux Overdrive terminou apenas 43 segundos à frente de Carlos Sainz e Lucas Cruz, após mais de 10 horas de pilotagem ao cronómetro. Yazeed Al-Rajhi e Dirk von Zitzewitz completaram o pódio.

Registo para a presença de João Ferreira, filho de Paulo Rui Ferreira, que se estreou no T1, aos comandos de um Toyota Hilux, terminando num excelente nono lugar da geral: “Começámos a época de 2021 da melhor forma possível pois estreámo-nos na categoria T1 com um nono lugar à geral. Após uma primeira etapa muito dura, onde não conseguimos impôr o nosso ritmo devido ao pó, a segunda e terceira correram na perfeição, e fomos sétimos. No último dia fomos 14º classificados, o que na geral no deu o nono lugar”, disse.

Al-Attiyah e Baumel estiveram imparáveis, liderando do princípio ao fim, reclamando três vitórias em cinco etapas. No derrdeiro Setor Seletivo, de 315 quilómetros – o mais longo e rápido do evento – a dupla estendeu a sua vantagem sobre Sainz, reclamando a segunda vitória em Espanha, tornando-se nos vencedores da primeira prova do novo Campeonato do Mundo de Ralis Todo o Terreno.

Sainz passou a parte inicial do evento a ganhar mais confiança no MINI John Cooper Works Rally, pois curiosamente há muito que não competia em maquinaria de tração às quatro rodas. Depois de encurtar a diferença para Al-Attiyah após a segunda tirada, onde ele e Cruz reclamaram a vitória na etapa, a equipa espanhola forçou o andamento mas apesar de pressionarem Al-Attiyah, e terem vencido a derradeira tirada, voltaram a perder para o catari por pouco.

Al-Rajhi e von Zitzewitz subiram no último dia para o terceiro lugar, com um bom segundo lugar à geral no Setor Seletivo, isto apesar de não terem direção assistida nos quilómetros finais da tirada. Com uma margem confortável para quarto classificado, o piloto saudita não ficou sob pressão e um sexto lugar foi suficiente para a tripulação do Hilux Overdrive manter a posição final do pódio.

Erik van Loon e Sébastien Delaunay foram consistentes e subiram para o quarto lugar no último dia, beneficiando do atraso de Vaidotas Zala – anteriormente terceiro geral – que perdeu 30 minutos devido a ter que trocar a correia do alternador no troço. Apesar também de um furo, ficaram contentes com o seu desempenho.

Mattias Ekström, Campeão Mundial de Rallycross em 2016 e duplo vencedor do DTM, e o seu navegador, Emil Bergkvist, tiveram um bom desempenho no seu MINI John Cooper Works Buggy. A partir da 20ª posição obtido no prólogo, a dupla subiu consistentemente na tabela de classificação com tempos de topo, incluindo o terceiro lugar no último dia. Os suecos terminaram em quinto lugar na geral.

Zala, navegado por Paulo Fiuza, recuperou de problemas anteriores para ficar em sexto, enquanto Cristina Gutierrez, co-pilotada pelo francês François Cazalet, voltou para casa em sétimo lugar e conquistou a vitória nos T3. Segundos na categoria no último dia, apesar de terem de parar e mudar o intercomunicador após uma travessia de água, seguiram o líder da categoria, Guillaume de Mevius por mais de 10 minutos, mas o belga parou no SS devido a um problema mecânico, a 100 quilómetros do final.

A espanhola Laia Sanz foi outra a impressionar no MINI All 4 Racing. Com Daniel Oliveras ao seu lado, ganhou em confiança dia após dia e levou o carro até à meta no oitavo lugar na geral, à frente dos ‘rookies’ portugueses, João Ferreira/David Monteiro. Gregoire de Mevius e André Leyh completaram o top 10.

Austin Jones e Gustavo Gugelmin ganharam o T4, após passarem Khalifa Al-Attiyah/Xavier Panseri.

A segunda ronda do Mundial de TT leva os concorrentes ao Rally Kazakhstan (7-13 de Junho).

Classificação

1-Nasser Al Attiyah/Mathieu Baumel Toyota Hilux 10hr 22min 49s

2-Carlos Sainz/Lucas Cruz MINI John Cooper 10h 23min 32s

3-Yazeed Al Rajhi/Dirk von Zitzewitz Toyota Hilux Overdrive 10h 34min 15s

4-Erik van Loon/Sébastien Delaunay Toyota Hilux Overdrive 10hr 45min 26s

5-Mattias Ekström/Emil Bergkvist MINI John Cooper Works Buggy 10h 54min 03s

6-Vaidotas Zala/Paulo Fiuza MINI John Cooper 10hr 58min 45s

7-Cristina Gutierrez/François Cazalet OT3 (T3) 11h07min 59s

8-Laia Sanz/Daniel Oliveras MINI All4Racing 11h 12min 32s

9-João Ferreira/David Monteiro Toyota Hilux 11h 24min 04s

10-Gregoire de Mevius/André Leyh Henrard Dunbee 11h 27min 54s