Rali-Raid Portugal ruma a Espanha para a etapa mais veloz da prova

A terceira etapa do bp Ultimate Rally-Raid Portugal realiza-se hoje na Extremadura espanhola, num percurso de 501 quilómetros que promete ser o mais rápido da competição. Com partida e chegada em Badajoz, o setor seletivo de 261 quilómetros será marcado por pisos de aderência reduzida, onde a gestão dos pneus e a precisão técnica dos pilotos serão determinantes para evitar incidentes.

A caravana do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC) enfrenta esta sexta-feira o maior desafio de velocidade da prova lusa. Após as dunas e o terreno técnico do Alentejo e Ribatejo, o rali entra em território espanhol para uma tirada em formato de laço (loop), com início e fim no acampamento de Badajoz.

No total, os concorrentes das categorias de automóveis (Ultimate, Challenger e SSV) terão de percorrer 501 quilómetros, dos quais 205 correspondem a ligações e 296 ao setor especial. Contudo, devido a zonas de transferência com tempo definido, a distância efetivamente cronometrada será de 261 quilómetros.

Velocidade máxima sob ameaça de chuva

A organização da prova antecipa uma jornada de ritmos elevados, mas alerta para as condições traiçoeiras do solo na região da Extremadura. O diretor desportivo do bp Ultimate Rally-Raid Portugal, Orlando Romana, caracteriza este traçado como sendo “o mais rápido da semana”, sublinhando, no entanto, que a meteorologia poderá desempenhar um papel crucial na segurança e na performance das equipas: “Se chover, o piso torna-se muito, muito escorregadio. Não é o tipo de lama em que se fica atolado, mas os pneus ficam cobertos e a aderência desaparece completamente”, explicou o responsável desportivo.

Esta especificidade do terreno exige que os pilotos, habituados a ritmos de ponta nesta fase do rali, redobrem a cautela nas zonas de maior aceleração. A perda de tração causada pela acumulação de sedimentos nos sulcos dos pneus é apontada como o principal perigo, podendo transformar uma pista rápida num percurso de difícil controlo mecânico.

A etapa de hoje é vista pelas principais equipas de fábrica como uma oportunidade para recuperar tempo perdido nas etapas iniciais em solo português, embora a natureza “escorregadia” do traçado da Extremadura possa favorecer os pilotos com maior experiência em ralis de estrada e pisos de terra batida.