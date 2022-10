Rali de Marrocos: Yazeed Al Rajhi na frente, Lourenço Rosa 7º | AutoSport

Tal como já estava previsto, João Ferreira já está a caminho da Baja TT Norte de Portugal vindo de Marrocos, onde competiu esta semana na prova da Taça do Mundo de todo o Terreno, num Yamaha YXZ 1000R Rally Edition, o Side by Side da X-Raida Yamaha Racing Rally. O Campeão da Europa de Todo-o-Terreno participou inserido na categoria Open e teve a seu lado o navegador Filipe Palmeiro. A ideia era ‘testar’, aprender, ganhar experiência para o futuro e agora o foco já está na Baja TT Norte de Portugal, prova pontuável para o CPTT: “Já estava previsto ser o nosso último dia de participação no Rallye de Marrocos tendo em conta o nossos objetivos de estar presentes na Baja TT Norte de Portugal, mas um problema na bomba de água do motor fez com que só conseguíssemos chegar à assistência já depois das 00h00 locais”.

Nos Open SSV, A. Goguet/J. Langlois (Team BTR) lideram agora a prova com 4h13.22s, menos 5m40s que Paulo Rui Ferreira/David Monteiro (Yamaha Powered By X-Raid Team), com J. Rojas Almuzara/J. Rubi Montserrat (Buggy Masters Team) em terceiro a 23:28s.

João Ferreira/F. Palmeiro (Yamaha Powered By X-Raid Team) já não disputam a última etapa.

Na Prova da Taça do Mundo Fia de Todo o Terreno, Nasser Al Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Hilux T1+) venceu o prólogo, mas depois disso todos os dias tem havido mudanças na frente: na etapa 1, Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux T1+ Overdrive) foram para a frente com 3m05s de avanço para Al Attiyah, com Sébastien Loeb/Fabien Lurquin (BRX Hunter/Bahrain Raid Xtreme) a ir para a frente seguido do seu colega de equipa Orlando Terranova em carro igual, separados por 1m15s. Na Etapa 3 foi a vez de Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux T1+) voltar para a frente, com 1m21s de avanço para Guerlain Chicherit/A. Winocq (GCK Motorsport), sendo que no final do dia de ontem, 4ª Etapa, Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux T1+ Overdrive) são novamente líderes com 1m30s de avanço para Guerlain Chicherit/A. Winocq (GCK Motorsport) com Nasser Al Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Hilux T1+) em terceiro a 2m30s.

Sébastien Loeb teve um problema com a direção do carro, que tentaram reparar na especial, mas reparações eram demasiado complicadas para serem feitas no meio do deserto.

Orlando Terranova/Alex Haro Bravo (Bahrain Raid Xtreme) são quartos na frente do melhor Mini, o de S. Halpern/Br. Graue (X-Raid Mini John Cooper Works Team)

Lourenço Rosa/P. Bianchi Prata (Overdrive Racing) são sétimos a 24:27

19º lugar para C. Batista (Bra)/P. Santos (Prt), South Racing Can-Am a 00:43:55 (T4), 43ºpara Mário Franco/Rui Franco (Francosport) a 01:33:45 (T3), 52º para Hélder Rodrigues/G. Reis (South Racing Can-Am), a 1:54:46 (T3) e 57º lugar, P. Oliveira (Moz)/M. Guimarães (CRN Competition) a 2:17:30.

