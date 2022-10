Rali de Marrocos: três furos atrasaram Lourenço Rosa na 1ª Etapa | AutoSport

Depois de um bom registo conseguido no prólogo, a segunda parte da etapa inaugural não correu da melhor forma a Lourenço Rosa, piloto do BP Ultimate Adventure Team, forçado a superar diversos contratempos, mas que se mantém entre os melhores da competição auto. Aos comandos de uma Toyota Hilux T1 +inserida na estrutura da Overdrive e navegado por Pedro Bianchi Prata, Lourenço Rosa mostra-se, todavia, confiante e muito motivado para as etapas que se seguem.

“O começo não foi nada brilhante já que cedo apanhámos o piloto que partiu à nossa frente, mas que nos travou de uma forma escusada. Depois do reabastecimento perdemo-nos por duas vezes numa navegação muito difícil e para cúmulo furámos por duas vezes. Um terceiro furo ocorreu felizmente já muito perto do fim do setor seletivo”, referiu o piloto à chegada a TanTan tendo acrescentado ainda: “Não foi o início de corrida que queríamos, mas temos uma excelente máquina com a qual vamos trabalhar para recuperar as posições perdidas e continuar no bom ritmo que temos vindo a evidenciar”.