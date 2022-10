Rali de Marrocos: Paulo Rui Ferreira vence Categoria SSV Open | AutoSport

A dupla Paulo Rui Ferreira / David Monteiro aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Rally Edition da equipa Yamaha Powered by X-Raid Team triunfou na Categoria SSV Open do Rallye du Maroc 2022numa competição dominada por João Ferreira até ser vítima de problemas mecânicos.

O derradeiro dia de prova já não contou com a participação de João Ferreira e do seu experiente navegador Filipe Palmeiro que, para além dos problemas sentidos na quarta etapa, tiveram de regressar a Portugal onde o piloto irá, este fim-de-semana defender a liderança do campeonato, na sexta e penúltima etapa do dessa competição.

“Ontem o dia não foi o melhor porque o João, logo no início da etapa, teve um problema mecânico que o obrigou a abandonar e não conseguiu fazer quase nada do troço. Eu e o David conseguimos fazer a etapa completa, contudo, foi um dia duríssimo com muita pedra e fesh fesh. Foi a jornada mais longa e difícil de todo o rali. No entanto, conseguimos terminar sem problemas de maior. Tivemos uns furos e perdemo-nos umas vezes, mas tudo dentro do normal”, referiu Paulo Rui Ferreira à chegada a Agadir depois de disputada a derradeira etapa do Rallye du Maroc 2022 que acrescentou:

“Hoje já só eu alinhei. A etapa era curta e muito divertida e foi um excelente dia porque acabei por ganhar a categoria open. O balanço do rali não podia ser melhor. O carro é fabuloso muito divertido e fácil de conduzir. Agora vamos preparar a nossa próxima corrida que será em Portalegre no final do mês”.