Rali de Marrocos: Paulo Rui Ferreira lidera Open SSV | AutoSport

Ao cabo de três etapas Paulo Rui Ferreira/David Monteiro (Yamaha) lideram a categoria Open SSV do Rali de Marrocos, quase hora e meia na frente da dupla espanhola Rojas Almuzara/J. Rubi Montserrat (Buggy Masters Team). João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha) são quartos, a 1h48:28 depois de terem tido problemas.

Nos autos FIA; G. Chicherit/A. Winocq (GCK Motorsport) lideram agora a prova com 10:01:25, menos 47 segundos que O. Terranova/A. Haro Bravo (Bahrain Raid Xtreme) com S. Loeb/F. Lurquin (Bahrain Raid Xtreme) em terceiro a 4:50. N. Al-Attiyah/M. Baumel (Toyota Gazoo Racing) é quarto a 27:37.

Lourenço Rosa/P. Bianchi Prata (Toyota Hilux T1+ Overdrive) são 18º a 1:56:01, mas há mais portugueses: 25º lugar para o brasileiro C. Batista/P. Santos (South Racing/T4) são nonos do T4, no 32º lugar estão Hélder Rodrigues/G. Reis (South Racing Can-Am ); em 48º P. Oliveira/M. Guimarães (CRN Competition) e na 66ª posição depois de terem tido problemas, Mário Franco/Rui Franco (Francosport).

