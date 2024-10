Rali de Marrocos muito positivo para a Santag Racing

Foi um Rallye du Maroc muito positivo para os dois carros da Santag Racing na prova do World Rally-Raid Championship (W2RC), depois de cinco duras etapas nas areias do deserto marroquino, com a dupla João Dias e João Miranda a concluírem a prova no sétimo lugar da geral entre os carros da categoria Challenger, e Francisco Guedes e Rui Pita no oitavo lugar entre SSV.

Foram cinco dias de corrida, muitas dificuldades, uma grande aventura, mas com a satisfação de ver os dois carros da Santag Racing a chegar ao final dos 1512kms cronometrados entre os resistentes de tão duro desafio: “A equipa está de parabéns pelo comportamento ao longo destes quase 10 dias em Marrocos, e o resultado dos nossos pilotos deixa-nos a todos satisfeitos. O João e o Francisco tiveram um excelente desempenho e foram muito competentes na condução, mas não posso deixar de elogiar toda a estrutura que numa prova tão exigente colocou sempre os carros em excelentes condições”, salientou David Vieira, manager da Santag Racing no final da corrida.

João Dias repetiu a participação no Rallye du Maroc, “uma prova que traz sempre novas dificuldades” disse o piloto. “Este ano as chuvas dificultaram a vida no roadbook, mas mesmo assim tivemos à altura” acrescentou o piloto, que deixou o elogio à estrutura da Santag Racing em Marrocos: “A equipa esteve impecável, com uma grande dedicação, o que levou a zero problemas mecânicos ao longos destes cinco duros dias de competição”.

Francisco Guedes também espelhou satisfação no final da corrida. “Foi a minha primeira experiência em provas do mundial fora de portas. E que experiência!!” disse com sorriso largo depois de concluir a última etapa da prova. A dupla teve também nesta prova o primeiro contacto com as dunas do deserto e registou uma evolução boa ao longo da prova. “Senti muitas dificuldades iniciais para me tentar adaptar. E preciso muito treino e experiência para se conseguir estar ao mais alto nível neste tipo de provas, mas tive a sorte e o privilégio de ter feito esta prova na equipa Santag, que me entregou um carro sempre excelente e com grande fiabilidade -sem um único problema – ao longo dos mais de 2000 km do Rallye”. Os elogios do piloto estenderam-se ao navegador Rui Pita, “foi brilhante, sem um único erro que muito me ajudou nesta estreia”.

À chegada ao bivouac os pilotos tinham à espera David Viera, que lhes elogiou a participação e o trabalho de toda a equipa. “Tanto o OT3 do João Dias como o Can Am do Francisco Guedes, rodaram sempre entre os quinze primeiros nas etapas, o que numa prova com este perfil e nível de exigência nos deixa satisfeitos, por corresponder enquanto estrutura à dificuldade e dureza de uma prova como esta. Foi para isto que nos preparamos e o compromisso de todos ao longo destes dias é motivo para estar ainda mais confiantes com o futuro” acrescentou David Vieira.

Toda a equipa está já de olhos postos na próxima prova do calendário, desta vez em Portugal, com a Baja de Portalegre.