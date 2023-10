Rali de Marrocos, Luís Portela Morais: “resultado não é o que chegámos a ambicionar” | AutoSport

Luís Portela Morais e David Megre concluíram hoje a quinta e última etapa do Rallye du Maroc, quinta e última ronda do Campeonato do Mundo de Rally-Raid. Numa prova dura e que começou na passada sexta-feira, a dupla de portugueses que compete ao volante de um OT3 da G Rally Team, acabou por não alcançar o resultado que ambicionou, mas cumpriu o principal objetivo desta participação que passava por terminar a prova e somar o máximo de quilómetros e experiência neste evento.

“Está terminado o Rali de Marrocos. Esta última etapa foi mais curta, mas mesmo assim bastante difícil, começando com muitas dunas seguida de uma zona de muita condução. Foi a etapa com mais condução que fizemos nestes últimos cinco dias e apesar de não termos tido problemas acabámos por entrar um bocadinho lentos, eventualmente por sermos o último carro em pista, fruto dos problemas sentidos na etapa de ontem.

O resultado acaba por não ser o que chegámos a ambicionar, mas vamos daqui satisfeitos por terminar a prova e já a pensar no próximo desafio que é a Baja Portalegre 500”, disse Luís Portela Morais.

O próximo desafio do BP Ultimate Adventure Team é a Baja Portalegre 500, que se realiza na próxima semana e onde a equipa marcará presença com os seus principais elementos e procurará lutar por vitórias nas mais diversas categorias.