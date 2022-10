Rali de Marrocos, Lourenço Rosa: “Não foi um dia perfeito, mas andamos em bom ritmo” | AutoSport

Lourenço Rosa, piloto do BP Ultimate Adventure Team, navegado por Pedro Bianchi Prata e aos comandos de uma Toyota Hilux T1 +,inserida na estrutura da Overdrive, voltou a estar em bom plano nesta que é a sua primeira prova aos comandos da nova máquina.

Apesar de o principal objetivo desta participação ser o de aprendizagem o certo é que durante mais de duzentos dos 316 km cronometrados desta etapa a dupla portuguesa rodou no Top 10: “Não foi um dia perfeito, mas andamos com um bom ritmo que era o que eu queria. Perdemos alguns minutos atrás de um OT3. Estávamos perdidos e andámos atrás deles a tentar encontrar a estrada. No entanto, o Bianchi insistiu para não irmos atrás deles e tinha razão e acabámos por encontrar o caminho certo. Tivemos apenas um furo. A máquina anda bem, o ritmo foi o certo e estamos preparados para mais uma etapa”, salientou Lourenço Rosa à chegada a Laâyoune.

Pedro Bianchi Prata reforçou a ideia salientando que “hoje foi melhor. Estamos a habituar-nos um ao outro e a comunicar melhor. Mas, ainda não foi perfeito. Amanhã vai ser melhor”.

Amanhã disputa-se a terceira etapa do Rallye du Maroc 2022. Esta é a primeira jornada em forma de boucle, com início e fim em Laeyoune. Os concorrentes terão de enfrentar 300 quilómetros disputados ao cronómetro, com apenas 23 de ligação. Esta é a especial mais curta desta edição com um total de 323 km.