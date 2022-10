Rali de Marrocos: Lourenço Rosa mantém bom ritmo | AutoSport

A terceira etapa do Rally du Maroc hoje disputada confirmou o excelente andamento que Lourenço Rosa, piloto do BP Ultimate Adventure Team, tem vindo a imprimir na prova africana, nesta que é a sua estreia aos comandos da novíssima Toyota Hilux T1 + com a qual disputa esta competição do FIA World Rally-Raid Championship Inserido na estrutura da Overdrive.

Numa Jornada em forma de boucle, com início e fim em Laayoune, os concorrentes enfrentaram 300 quilómetros ao cronómetro e Lourenço Rosa navegado por Pedro Bianchi Pratarolou uma boa parte da etapa no Top 10 da corrida. No final da etapa o piloto que continua numa importante fase de aprendizagem para as próximas competições mostrava-se muito confiante e determinado:

“Nesta etapa os primeiros 50km tinham muitas dunas algumas delas bastante perigosas. Tivemos um furo, mas nada de grave. A seguir à zona de reabastecimento perdemos um bocadinho de tempo, mas não faz mal. Estamos prontos para amanhã”, salientou Lourenço Rosa no regresso a Laayoune, no final da etapa.

A especial de amanhã vai conduzir a comitiva de Laayoune a TanTan e contará com o setor seletivo mais extenso desta edição. Na quarta etapa do Rallye du Maroc os pilotos terão de enfrentar 346 km cronometrados.