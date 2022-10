Rali de Marrocos, Lourenço Rosa: “Estamos satisfeitos, 7º lugar que reflete bem a evolução” | AutoSport

Na estreia aos comandos da novíssima Toyota Hilux T1 + Lourenço Rosa mostra-se cada vez mais confiante e eficaz. Na quarta etapa do Rally du Maroc, hoje disputada e onde o piloto do BP Ultimate Adventure Team foi o sétimo mais rápido, chegou a ser cronometrado com o 5º melhor tempo num dos pontos quilométricos (PK) da prova.

“ A etapa de hoje correu-nos muito bem. O Bianchi fez um excelente trabalho. Havia muita gente perdida e nós fomos sempre pelo sítio certo e a um bom ritmo. Estamos muito satisfeitos com o nosso sétimo lugar que reflete bem a evolução que temos vindo a fazer desde o início da corrida. Estas etapas do Rali de Marrocos têm sido de grande aprendizagem e a nossa máquina é de facto fantástica”, referiu Lourenço Rosa logo após terminar os 346 km cronometrados da etapa que ligou Laâyoune a Tan Tan.

Amanhã disputa-se a quinta e derradeira etapa do Rallye du Maroc que vai levar de novo a comitiva desta competição do FIA World Rally-Raid Championship até Agadir com partida de Tan Tan. Lourenço Rosa, navegado por Pedro Bianchi Prata, que participa nesta corrida inserido na estrutura da Overdrive, terá pela frente um setor cronometrado de 290 quilómetros.