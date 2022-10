Rali de Marrocos, Lourenço Rosa: “Agora é altura de começar a preparar o Dakar” | AutoSport

Lourenço Rosa completou a sua participação no Rally du Maroc repetindo, na 5ª e derradeira etapa, uma posição no Top 10 tal como o tinha feito no dia anterior. Na estreia aos comandos da novíssima Toyota Hilux T1 + o piloto do BP Ultimate Adventure Team mostrou uma evolução muito positiva, tendo inclusive subido da 32ª posição que ocupava no final da 1ª etapa até ao 12º lugar final absoluto em que terminou esta competição do FIA World Rally-Raid Championship

Navegado por Pedro Bianchi Prata e após cumprir com o 9º tempo o setor cronometrado de 290 quilómetros da etapa que ligou Tan Tan a Agadir, Lourenço Rosa revelou que ”o balanço é muito positivo. Nas duas últimas etapas conseguimos rolar no top 10, ontem em sétimo e hoje em nono. O Bianchi fez um excelente trabalho, tanto ontem como hoje e estamos muito satisfeitos. Hoje andámos sempre no meio do pelotão da frente e nas neutralizações parávamos junto ao Sebastian Loeb e ao Nasser Al-Attiyah, enfim, dois dos meus grandes ídolos do desporto automóvel. Hoje foram meus adversários e com eles rolei durante tantos quilómetros. A equipa está em festa e estamos todos muito contentes. Agora é altura de começar a preparar o Dakar. Acho que o balanço é excelente e não podia estar mais feliz com este resultado”, salientou o piloto do BP Ultimate Adventure Team que participou nesta prova inserido na estrutura da Overdrive.